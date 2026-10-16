我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安今（16）日出席北市議員秦慧珠競總成立大會，但由於秦過去對蔣萬安市政屢有批評，媒體今天詢問兩人算不算一笑泯恩仇，秦慧珠會前受訪時說，她跟蔣萬安從來就沒有仇，只是市政有不同想法，「我們都是一家人，我永遠支持蔣萬安，我也認為他會當選」；蔣萬安則回應「沒有恩仇，都市政交流」。秦慧珠今舉行競選總部成立大會，邀請國民黨主席、台北市長蔣萬安、立委徐巧芯、前立委費鴻泰等人站台。秦慧珠會前被問到26日是否所有議員都將出席蔣萬安競總成立，她說有通知所有議員都要去，所以當天本來自己有安排活動都取消，她會全程參加蔣萬安的競選總部成立大會。針對今天的活動，秦慧珠說，她長期住在民生社區，也為民生社區服務，現在是民生社區保衛戰，這裡是北松山、是蔣萬安的本命區，也是藍大於綠的選區，但是沈伯洋近期頻頻攻佔民生社區，出席競總成立、舉行車掃，今天她競選總部辦在這裡，從這裡出發，一方面會繼續加油為松信地區服務，另外也要做民生社區、北松山保衛戰，希望這裡仍保持藍大於綠，大家支持秦慧珠、蔣萬安