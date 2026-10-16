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AI動能減緩 專家觀望「泡沫不會破裂」

中華經濟研究院今（16）日公布第4季台灣經濟預測，表示台灣受惠人工智慧技術快速發展，帶動全球科技產業投資與相關產品需求擴張，成為支撐全球經濟成長的重要動能，預估2026年全年經濟成長率將達12.16%，成為1988年以來新高紀錄，也就是39年最好紀錄。然而，受到國際油價居高不下、天候等因素影響，全年消費者物價指數（CPI）成長率預估為2.06%。中經院指出，第4季在上年同期成長12.95%之高基期壓力下，成長率為8.20%。成長模式呈現「內外皆熱」，內需貢獻6.63個百分點，其中消費與投資為內需主要支柱，分別貢獻2.20、2.15 個百分點。至於外貿貢獻，因 AI需求帶動相關商品貿易擴張，輸出與輸入之貢獻都在雙位數，抵減後國外淨需求貢獻5.53個百分點。中經院估經濟成長創39年來新高，媲美當年「亞洲四小龍」時期、台灣錢淹腳目的年代，不過在體感上仍有差異。中經院院長連賢明表示，當年是股票及薪資成長連動，但如今是股市猛烈成長，民眾薪資、股票收入成長未同步，導致景氣熱絡感受沒那麼強烈。另外，AI讓台灣經濟出現雙位數成長，但近期美債殖利率、AI投資動能減緩，都讓外界關注是否AI泡沫將破裂。星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，AI發展觀察指標包括，詞元（Token）支出、價格、投資等，目前AI基本面還是相當強勁，但當AI資本支出的基數愈來愈高，後續要繼續維持超高成長率有難度。中央大學經濟系教授姚睿則說，AI科技泡沫不會破，因為「用過AI的人都稱讚很好用」，只要AI資本支出持續，台灣就可受惠，反倒認為風險來自於安全性，若美國立法強行監管，將會影響到發展速度，進而影響台灣出口訂單。