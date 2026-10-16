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洛杉磯道奇隊今（16）日在國聯冠軍系列賽第4戰不敵密爾瓦基釀酒人，以直落四遭到橫掃淘汰，衛冕三連霸夢碎。比賽結束後，道奇休息室內瀰漫著悲傷氣氛，現年37歲的球隊精神支柱羅哈斯（Miguel Rojas）身穿沾滿泥土的球衣接受採訪，淚流滿面地宣布自己的大聯盟生涯真的要結束了：「能夠作為這支球隊的一員、為了挑戰世界第一而戰，這份經歷非常特別，我一輩子都不會忘記。」賽後羅哈斯在俱樂部接受媒體圍訪，眼中泛著淚光說道：「作為一名球員，我的生涯到此結束了。今天是我作為球員的最後一場比賽，也是我最後一次穿上這雙釘鞋、穿上這身球衣。從現在開始，我要開始思考自己作為一個棒球人，未來的下半生該何去何從。」羅哈斯於2005年與紅人隊簽約，並在2014年於道奇隊完成大聯盟初登板。隨後他在馬林魚隊效力了8個賽季，直到2023年重返洛杉磯道奇。作為休息室內不可或缺的精神領袖，他陪伴球隊歷經無數風浪，並參與了道奇的世界大賽二連霸偉業。羅哈斯回顧這段旅程時說道：「在這裡度過的最後4年，徹底改變了我的人生。」談到對道奇球團的感情，羅哈斯說：「能成為洛杉磯道奇的一員，我感到無比自豪，我也將一生效忠這支球隊。因為它不僅讓我在球場上成長，更讓我在做人、擔任領袖，乃至於為未來無論是擔任教練還是其他棒球工作上，都獲得了滋養。」儘管最後一舞未能以奪冠之姿完美收尾，但羅哈斯依然對這段旅程充滿感恩：「能夠直到球員生涯的最後一天都穿著這身球衣，我真的非常開心。雖然今年輸掉了最後一場比賽，無法像過去兩年那樣以冠軍結束，但我們依然有太多值得高興與自豪的事情。能夠作為這支球隊的一員、為了挑戰世界第一而戰，這份經歷非常特別，我一輩子都不會忘記。無論好壞與起伏，這一切都是這段旅程的一部分。」