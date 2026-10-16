國泰航空宣布，2026 年線上旅展正式展開，以「讓期待即刻成行」為主題，即日起至11月13日，精選全球 70 個以上熱門航點最優 8 折起，商務艙、特選經濟艙及經濟艙均同步適用；國泰航空的國泰會員登入官網訂票，並輸入指定優惠編號，更可享最高新台幣1000元折扣。旅遊達人推薦3個航線可納入參考，包含台北飛東京來回含稅價1萬3779元、台北飛大阪來回含稅價1萬4474元、台北飛馬德里27954 元。
國泰航空此次推出全球70多個精選航點最優 8 折起優惠，旅遊達人「蓋瑞哥」就在臉書粉專「蓋瑞哥 機票獵人」分享訊息，極力推薦3個航線可納入參考，包含台北（桃園）飛東京，來回含稅價1萬3779 元；還有台北（桃園）飛大阪，來回含稅價1萬4474 元；台北（桃園）飛馬德里，只要含稅價2萬7954 元。
拿國人最熱門的東京此航線來說，近年受到燃油附加費、離境稅及機場服務費等成本因素影響，各家航空機票皆上漲，《NOWNEWS今日新聞》實際從各家航空官網查詢，目前從台北桃園飛東京成田的機票價格即便是優惠時也大多需要1萬5千元左右，因此國泰航空之13779元之價格相較低廉 。
不僅打8折 輸入折扣碼還可折抵最高1000元
國泰航空亦推出會員專屬訂票禮遇，活動期間登入國泰航空官網訂票，並輸入指定優惠編號，預訂指定亞洲航點來回經濟艙機票可享每張最高折抵500元；預訂指定歐洲、北美、紐澳、中東及非洲航點來回機票，單筆訂位滿 2萬元以上，最高可享1000元折扣，名額有限，先到先得。
延續線上旅展熱潮，國泰航空亦將參與11月6日至11月9日於南港展覽館一館舉行的「2026 ITF台北國際旅展」，攤位編號 I403。現場除推出機票及旅遊優惠外，亦將規劃限定抽獎活動及會員專屬禮遇。
星宇航空也有線上旅展 推宮古島萬元有找
另外，星宇航空也宣布2026 ITF台灣國際線上旅展開跑，即日起至11月23日台灣出發全航線限時85折起優惠，玉山星宇航空聯名卡友再享限量專屬折扣，最高現折3000元。《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網查詢各航線票價，以國人最愛的日本來說，台北桃園飛東京成田來回機票將有含稅價最低1萬4629元、台北飛下地島（宮古島）來回含稅價最低僅9096元。
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不僅打8折 輸入折扣碼還可折抵最高1000元
國泰航空亦推出會員專屬訂票禮遇，活動期間登入國泰航空官網訂票，並輸入指定優惠編號，預訂指定亞洲航點來回經濟艙機票可享每張最高折抵500元；預訂指定歐洲、北美、紐澳、中東及非洲航點來回機票，單筆訂位滿 2萬元以上，最高可享1000元折扣，名額有限，先到先得。
延續線上旅展熱潮，國泰航空亦將參與11月6日至11月9日於南港展覽館一館舉行的「2026 ITF台北國際旅展」，攤位編號 I403。現場除推出機票及旅遊優惠外，亦將規劃限定抽獎活動及會員專屬禮遇。
星宇航空也有線上旅展 推宮古島萬元有找
另外，星宇航空也宣布2026 ITF台灣國際線上旅展開跑，即日起至11月23日台灣出發全航線限時85折起優惠，玉山星宇航空聯名卡友再享限量專屬折扣，最高現折3000元。《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網查詢各航線票價，以國人最愛的日本來說，台北桃園飛東京成田來回機票將有含稅價最低1萬4629元、台北飛下地島（宮古島）來回含稅價最低僅9096元。