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台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移政見，針對離島醫療後送問題，蔣萬安昨表示，除保留直升機運作外，若有緊急醫療需求，可透過公路或高鐵開闢綠色通道，相關言論引起外界討論。對此，民進黨秘書長徐國勇今（16）日表示，蔣萬安也許是講太急了，希望趕快修正，做錯事沒有關係，但是做錯事要知道改正。徐國勇上午出席民進黨「為家鄉獻出勇氣 Heart for home」民進黨地方新世代候選人推薦記者會，並於會後受訪表示，每一項政策的提出，都必須經過審慎評估，且是否了解該政策的目的，而他當過內政部長，了解松機的重要性。徐國勇指出，松機有國防、交通、醫療後送、救難等議題，但市府有沒有做過研究？他說，蔣萬安當了四年市長，有沒有很正式地在市政會議或相關會議拿出來討論，並跟中央政府談論該如何解決？「答案是沒有」。徐國勇說，蔣萬安回應媒體離島醫療後送問題，竟稱用高速公路、高鐵、藍色公路，但藍色公路是指水運；他反問，若從金門、馬祖、澎湖後送，澎湖的高速鐵路、高鐵怎麼到台灣，「相信蔣市長講太快了」，答案必須符合真正事實。徐國勇指出，很多東西是可以討論，但到底了解不了解這些狀況，當過立委的人，對每個部會基本常識都必須要了解；他也問，所有公文、密件都會到立委手上，蔣萬安有沒有看？蔣也許太急了，把高鐵、高速公路當作離島後送可以用的，希望蔣趕快修正。