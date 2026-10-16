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▲日本全國嚇破膽！氣象廳誤發「規模9.9」地震速報（圖／截自日本氣象網站）

日本16日中午發生罕見烏龍事件。日本氣象廳在當地時間12時40分（台灣時間上午11時40分）發布緊急地震速報，指千島群島附近發生「規模9.9」的超巨大地震，北海道到東海一帶都被點名要提防強烈搖晃，全國手機警報聲大作，社群平台瞬間炸鍋。8分鐘後，氣象廳宣布取消速報，確認是一場虛驚，實際地震規模僅6.9。根據日經新聞報導，這次速報預告地震規模達9.9、最大震度可能達到7，警戒範圍涵蓋北海道至東海地區。朝日新聞則指出，速報點名的區域包括北海道、東北、關東、北陸、甲信、東海與伊豆群島。速報一出，不少民眾第一時間以為大地震就要來襲，網路上也湧現大量留言。由於規模9.9已超越人類有紀錄以來的任何地震，不少網友第一時間便懷疑是系統出錯。日本氣象廳說明，當天下午12時38分左右，堪察加半島附近確實發生規模6.9（速報值）的地震，但系統把規模誤估為9.9，連發生時間與震央位置也出錯，被誤認為在12時36分於千島群島附近發生，警報就是依這些錯誤的預測值發出。實際震源深度約160公里，北海道函館市觀測到震度1。美國地質調查所（USGS）指出，震央位在奧澤爾諾夫斯基東北方約76公里處，歐洲地中海地震中心（EMSC）測得規模為7.0，也沒有引發海嘯疑慮。換算下來，規模每增加1級，釋放能量約增加32倍，9.9與6.9相差整整3級，實際能量差距將近3萬倍，這也是日本氣象廳必須盡快釐清的原因。這場假警報並非只有虛驚。據富士新聞網報導，東海道新幹線因為速報觸發防災系統而停電，新橫濱至豐橋之間一度停駛，之後已恢復運轉。日本政府方面，官房長官木原也在首相官邸進行情報分析。各地也很快傳出「完全沒感覺」。包含北海道在內的7家NHK電視台，在警報後10分鐘內都沒感受到搖晃，釧路市與根室市的警消單位也證實當地平靜。這次事件的另一個插曲，是連取消通知也讓民眾嚇了一跳。日媒與網友指出，取消速報時部分手機也響起類似警報聲，導致社群網路一度塞車，有人直呼「連取消都要響，太嚇人」。至於系統為什麼會出錯，氣象廳目前還在調查。網路上有人推測可能與網路攻擊有關，但這純屬網友臆測，官方至今沒有證實。日本過去並非沒有出現過誤報紀錄。2009年8月25日，氣象廳曾因千葉縣一處觀測站送出異常振幅數據，高估地震規模，對關東一帶誤發警報。事後調查發現，原因出在前一天進行的軟體改修有瑕疵。2020年7月30日，鳥島近海發生規模5.8地震，氣象廳也對關東、東海、東北等地發布警報，結果各地連震度1都沒有觀測到，事後氣象廳宣布採取緊急改善措施。氣象廳排定日本時間下午2時（台灣時間下午1時）舉行記者會，說明事件經過與原因。日本是全球地震最頻繁的國家之一，緊急地震速報攸關上億人的避難行動，這次「狼來了」事件後續如何檢討、如何避免民眾對警報失去信任，也將是各界關注的焦點