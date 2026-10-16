第29號颱風薔琵目前距離台灣約3700公里遠，氣象預報中心主任黃椿喜表示，薔琵颱風還在發展階段，未來有機會增強為強烈颱風，因為現在距離台灣還滿遠的，路徑充滿不確定性，要到下周一（19日）之後才會比較明朗，若薔琵北轉的時間較晚，就會比較靠近台灣東半部，對迎風面北部、東半部造成較大影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
薔琵移動過程增強　未來路徑不確定

輕度颱風薔琵今（16）日上午8時中心位置在北緯11.3度，東經154.6度，中央氣象署表示，受到太平洋高壓導引，以每小時26公里速度，向西進行，目前薔琵所在的大氣環境與海面溫度，相當適合薔琵發展，有機會增強為強烈颱風。

氣象預報中心主任黃椿喜指出，目前薔琵颱風發展的階段，未來路徑充滿不確定性，下周二（20日）、下周三（21日）距離台灣還是很遠，要等到下周一（19日）之後的路徑預估才會比較明朗，提醒民眾要多留意後續的預報資訊。

▲薔琵颱風下周四前後逐漸逼近台灣東方海面，後續會距離台灣多近，還需要觀察。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲薔琵颱風下周四前後逐漸逼近台灣東方海面，後續會距離台灣多近，還需要觀察。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
北轉時間點若較晚　對台灣威脅大

黃椿喜表示，下周四（22日）到下周六（24日）薔琵颱風會最接近台灣，影響台灣的機會比較大，不過還是要看薔琵的北轉時間點，若薔琵北轉、遠離台灣的時間點較早，對台灣的威脅就較小，如果北轉的時間比較晚，對台灣迎風面北部、東半部的影響就比較大。

隨著薔琵颱風逐漸靠近台灣，下周三（21日）起東半部、北海岸容易有長浪發生，請民眾留意。黃椿喜也指出，因為目前薔琵颱風的路徑充滿不確定性，是否會發布海上警報還待觀察。

資料來源：中央氣象署

相關新聞
張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...