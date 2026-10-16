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為落實醫療平權、解決各縣市長者福利不一致等問題，民眾黨團徹夜排隊，拚在院會提案三讀「老人福利法」部分條文修正草案，綜所稅率未達20%的65歲以上老人免繳健保費。今（15）日立法院進行表決，最後出席99位，藍白以人數優勢60比39三讀通過。本次修法為「老人福利法第22條」，老人或其法定扶養義務人就老人參加全民健康保險之保險費，經稅捐稽徵機關核定其最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未達百分之二十者，由中央主管機關全額補助之。前項補助之對象、項目、基準及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。根據內政部戶政司10月公布最新的人口統計資料顯示，預計受惠人口約403萬人、花費約400億預算。民眾黨團總召陳清龍上午接受訪問時表示，這是長者醫療平權問題，連民進黨彰化縣長參選人陳素月也將補助老人健保列為政見，因此呼籲朝野各黨一起努力，減輕三明治世代年輕人的負擔，作為今年的重陽節禮物。民眾黨立委邱慧洳認為，中央政府明年總預算高達3兆9千億，老年健保給付支出只有388億，根本就是九牛一毛，再加上台灣經濟成長率提高，財源有什麼困難？