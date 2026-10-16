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▲賈永婕這套打扮被質疑不夠純樸，但她不生氣，反而感謝大家欣賞她的穿搭。（圖／賈永婕臉書）

▲網友推薦穆斯林黑袍給賈永婕參考，她笑說自己下次來挑戰。（圖／翻攝自賈永婕Threads@janet_chia_）

台北101董事長賈永婕14日赴立法院財政委員會備詢，因將Dior白色外套披在肩上的穿搭，遭到民進黨立委賴惠員公開質疑「穿得不夠純樸」，並要求「下一次請穿得跟我們一樣，一樣純樸」。賴惠員此舉被罵翻，粉絲也力挺賈永婕的穿搭，還有人開玩笑說如果要純樸，建議她下次穿穆斯林婦女的黑袍上陣，只露出眼睛就好。對此，賈永婕笑著回應：「正確耶，我下次挑戰！」賈永婕被賴惠員罵完後，一點都不覺得氣餒，反而在社群上分享自己的穿搭，笑說當天穿的米色外套是Dior的，「這一年來，好幾個重要場合我都穿著它。真的很喜歡它優雅的米色，搭配金色的刺繡線條，低調又有質感，款式也是經典耐看的風格！」她謝謝外界欣賞她的服裝，完全沒被賴惠員的攻勢給擊垮。她事後也不停回覆網友的留言，還分享一張她跟賴惠員手牽手去逛Dior的AI合成照，笑說：「哈哈哈太好笑了，到底誰這麼有才啦！Dior應該要付我們代言費啦！血拼有理，美麗人生。」另外有網友留言，分享一張穆斯林婦女穿黑袍、只露出眼睛的照片，開玩笑說：「下一次穿上這套去就完美樸素」，賈永婕還親自現身回應：「正確耶，我下次挑戰！」預告下次要把全身上下包緊緊，不讓人挑出毛病。針對這次批評賈永婕服裝穿搭的風波，賴惠員今（16）日受訪時則鞠躬道歉：「」，她強調，一個人的專業與認真，從來就不應該只用穿著來評斷，對於自己當天的發言感到不好意思。而賴惠員也被挖出自己用價值超過3.5萬元的HERMÈS（愛馬仕）皮帶，根本一點都不純樸，沒資格說別人。