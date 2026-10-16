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趙曉慧：李四川堪稱是蔣萬安效應的受害者

信民兩岸研究協會13日公布最新新北市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人蘇巧慧以43.1％支持度，領先國民黨參選人李四川的30％，雙方差距達13.1個百分點，在政壇投下一顆震撼彈。對此，作家趙曉慧直言，按照近期幾家民調結果的趨勢看來，選戰剩下43天，李四川很不妙了，真的是被蔣萬安害到。「民調是看走勢，李四川一路從穩贏到跌破防線。」趙曉慧指出，就算是在機構效應相對有利的《鉅聞天下》調查中，李四川從7月的50.85%，一路滑落到現在的45.74%，下滑了5.11個百分點；而蘇巧慧則穩步爬升到45.18%，雙方差距只剩0.56個百分點，進入肉搏拉鋸戰。至於之前的戴立安民調，也是一記警告。為什麼李四川「很不妙」了？趙曉慧直言，侯友宜的「傳承牌」失靈，這跟「洋流慧聚」的效應有關，選民期待創新與效率，厭倦國民黨的官僚疲態與舊勢力的延續。戴立安特別點出，台北市「洋流號」車掃狂潮與沈伯洋的強大空戰氣勢，產生了極強的「洋流外溢效應」。除了洋流，李四川堪稱是蔣萬安效應的受害者。趙曉慧提到，李四川雖然很穩健、行政經驗豐富，但畢竟年近70歲，所以需要蔣萬安的年輕為他助攻，形成雙北聯合執政的氣勢。而蔣萬安要跟盧秀燕搶藍營共主，但他對於電視辯論卻出現「一日三變」、被譏笑躲在溫室裡怯戰，哪有什麼共主氣勢？蔣萬安越是慌張閃躲，越是連帶拖垮李四川的整體戰鬥氣勢，這一對雙北組合的看好度便同步崩跌。「再來是無聲的失血，中間與女性選民板塊挪移。」趙曉慧認為，李四川在沒有新政見牛肉與願景支撐下，開始讓年輕中產家庭與女性選民感到枯燥無味；蘇巧慧主打實質育兒、教育與生活感牛肉，成功精準吸納了這群浮動的票源。最後她也強調，從蔣萬安民調被沈伯洋追平，到李四川也不敵蘇巧慧，這都直接驗證2026年選戰關鍵，民心思變，沒有什麼是鐵板一塊。