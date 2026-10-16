誰說蛋糕只能吃？來自日本東京的人氣療癒捏捏品牌 Buzzroom，今（16）日起至 10 月 31 日於 DREAM PLAZA B2 特賣場推出首間台灣快閃店。由熱愛做甜點的角色芭吉娜（バジィーナ）領軍，多款日本空運來台的擬真甜點捏捏、限定吊飾盲盒與打卡角落同步登場。無論是收藏成癮的捏捏控、追求可愛與質感的美少女，還是想和孩子一起放鬆的爸媽，都能在這間「不能吃的蛋糕店」找到屬於自己的療癒甜點。
東京人氣話題首度登台：走進芭吉娜的「不能吃的蛋糕店」
Buzzroom 是來自日本東京的療癒系捏捏（スクイーズ／Squeeze）品牌，以蛋糕、甜點、水果與飲品為創作靈感，將細緻造型、糖果色系與柔軟觸感合而為一。品牌以「不能吃的蛋糕店」（食べれないケーキ屋）為核心概念，在日本社群引起一波打卡與開箱熱潮。
品牌世界觀的主角是最愛做甜點的芭吉娜。她做的蛋糕個個逼真又可愛，層次分明的鮮奶油、色澤飽滿的水果、烘烤得恰到好處的蛋糕切面，卻全都「不能吃」——因為每一個，都是她親手完成、柔軟又有回彈感的捏捏作品。
「看起來好好吃，卻一口都不能吃」的反差趣味，正是 Buzzroom 的魅力所在。品牌希望捏捏不只是玩具，而是兼具療癒感、收藏性、視覺吸引力與故事性的生活療癒小物。
一口吃不下，卻能捏整天！三種人的療癒理由
「捏～一下，可愛不止一下！」這句打中無數日本女孩的口號，道出 Buzzroom 最簡單的魔力：稠密觸感配上緩慢回彈，握在掌心按一按，緊繃就跟著鬆開。
📌捏捏控：手感與細節的極致追求。 鮮奶油刮痕、蛋糕切面、水果光澤都依真實甜點細節設計；慢回彈的節奏讓人一捏就停不下來，是辦公桌上的「情緒降壓鈕」。
📌美少女：出門也要可愛。 粉嫩糖果色系與精緻尺寸，掛在包包、手機或痛包上就是日系萌感配件；快閃店實景佈置更是拍出東京甜點店氛圍照的好地方。
📌親子家庭：大小朋友一起放鬆。 爸媽在忙碌育兒與工作之間得到一點甜美喘息，孩子則能在家長陪伴下一起觸摸、探索各式甜點造型，享受親子共度的療癒時光。
擬真甜點 × 限定盲盒 × 一日店長，快閃店三大亮點
📌亮點一：芭吉娜的私藏甜點櫃。 現場集結人氣擬真經典款，包括雙色柔和的「粉藍奶油卷」、帶著秋日氣息的「桂花流心蛋糕」、切面誘人的「奶油巴斯克蛋糕」，以及造型吸睛的「芭樂海鹽甜筒」與「水晶小橘子」。
📌亮點二：捏捏吊飾盲盒。 包括「療癒甜點花園」、「閃耀☆汽水時光」、「夢幻可愛♡捏捏飲料」與「軟Q麵包屋」等系列，隨機開箱的期待感，讓收藏控忍不住想「再抽一個」。
📌亮點三：GUNO 王君豪一日店長・下午茶時光。 「療癒系男孩」GUNO 王君豪將擔任 Buzzroom 一日店長，於 10 月 24 日（六）舉辦「下午茶時光」，與 50 位幸運粉絲來場甜甜的一對一相遇。
快閃店重現日本原汁原味的甜美佈景，設有多個打卡專屬角落。所有商品皆由日本空運來台、數量有限，想一次把玩所有款式，越早造訪越好。
🟡 Buzzroom「不能吃的蛋糕店」台北快閃店資訊
📌日期：2026/10/16（五）～ 10/31（六）
📌地點：DREAM PLAZA B2 特賣場
📌時間：週一~周四11：00~21：30、周五~周六，假日前 11：00~22：00
📌內容：日本空運擬真甜點捏捏、捏捏吊飾盲盒、打卡角落
📌官方資訊：Buzzroom 官方 IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
Buzzroom 是來自日本東京的療癒系捏捏（スクイーズ／Squeeze）品牌，以蛋糕、甜點、水果與飲品為創作靈感，將細緻造型、糖果色系與柔軟觸感合而為一。品牌以「不能吃的蛋糕店」（食べれないケーキ屋）為核心概念，在日本社群引起一波打卡與開箱熱潮。
品牌世界觀的主角是最愛做甜點的芭吉娜。她做的蛋糕個個逼真又可愛，層次分明的鮮奶油、色澤飽滿的水果、烘烤得恰到好處的蛋糕切面，卻全都「不能吃」——因為每一個，都是她親手完成、柔軟又有回彈感的捏捏作品。
「看起來好好吃，卻一口都不能吃」的反差趣味，正是 Buzzroom 的魅力所在。品牌希望捏捏不只是玩具，而是兼具療癒感、收藏性、視覺吸引力與故事性的生活療癒小物。
「捏～一下，可愛不止一下！」這句打中無數日本女孩的口號，道出 Buzzroom 最簡單的魔力：稠密觸感配上緩慢回彈，握在掌心按一按，緊繃就跟著鬆開。
📌捏捏控：手感與細節的極致追求。 鮮奶油刮痕、蛋糕切面、水果光澤都依真實甜點細節設計；慢回彈的節奏讓人一捏就停不下來，是辦公桌上的「情緒降壓鈕」。
📌美少女：出門也要可愛。 粉嫩糖果色系與精緻尺寸，掛在包包、手機或痛包上就是日系萌感配件；快閃店實景佈置更是拍出東京甜點店氛圍照的好地方。
📌親子家庭：大小朋友一起放鬆。 爸媽在忙碌育兒與工作之間得到一點甜美喘息，孩子則能在家長陪伴下一起觸摸、探索各式甜點造型，享受親子共度的療癒時光。
📌亮點一：芭吉娜的私藏甜點櫃。 現場集結人氣擬真經典款，包括雙色柔和的「粉藍奶油卷」、帶著秋日氣息的「桂花流心蛋糕」、切面誘人的「奶油巴斯克蛋糕」，以及造型吸睛的「芭樂海鹽甜筒」與「水晶小橘子」。
📌亮點二：捏捏吊飾盲盒。 包括「療癒甜點花園」、「閃耀☆汽水時光」、「夢幻可愛♡捏捏飲料」與「軟Q麵包屋」等系列，隨機開箱的期待感，讓收藏控忍不住想「再抽一個」。
📌亮點三：GUNO 王君豪一日店長・下午茶時光。 「療癒系男孩」GUNO 王君豪將擔任 Buzzroom 一日店長，於 10 月 24 日（六）舉辦「下午茶時光」，與 50 位幸運粉絲來場甜甜的一對一相遇。
快閃店重現日本原汁原味的甜美佈景，設有多個打卡專屬角落。所有商品皆由日本空運來台、數量有限，想一次把玩所有款式，越早造訪越好。
🟡 Buzzroom「不能吃的蛋糕店」台北快閃店資訊
📌日期：2026/10/16（五）～ 10/31（六）
📌地點：DREAM PLAZA B2 特賣場
📌時間：週一~周四11：00~21：30、周五~周六，假日前 11：00~22：00
📌內容：日本空運擬真甜點捏捏、捏捏吊飾盲盒、打卡角落
📌官方資訊：Buzzroom 官方 IG