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▲民進黨台北市長參選人沈伯洋與民進黨各鄉鎮市長參選人出席「為家鄉獻出勇氣 Heart for home」地方新世代候選人推薦記者會。（圖／記者朱永強攝）

▲民進黨台北市長參選人沈伯洋與民進黨各鄉鎮市長參選人出席「為家鄉獻出勇氣 Heart for home」地方新世代候選人推薦記者會。（圖／記者朱永強攝）

▲民進黨台北市長參選人沈伯洋與民進黨各鄉鎮市長參選人出席「為家鄉獻出勇氣 Heart for home」地方新世代候選人推薦記者會。（圖／記者朱永強攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（16）日攜手10位40歲以下民進黨鄉鎮市長參選人，共同召開「為家鄉獻出勇氣 Heart for home」地方新世代候選人推薦記者會，共同發表並簽署《地方新世代扛起台灣新時代》宣言。現場也做出漫畫《進擊的巨人》的經典手勢「獻出你的心臟」，並呼籲民眾「回到家鄉，回家投票」。民進黨今召開「為家鄉獻出勇氣 Heart for home」民進黨地方新世代候選人推薦記者會，包含秘書長徐國勇、副秘書長何博文、沈伯洋、宜蘭市長參選人韓瑩、南投市長參選人沈夙崢、彰化市長參選人黃柏瑜、屏東市長參選人梁育慈、太保市長參選人呂慧瑜、草屯鎮長參選人張媛婷、溪州鄉長參選人巫宛萍、義竹鄉長參選人翁雲、長治鄉長參選人邱佳娟、南州鄉長參選人葉俊緯出席。徐國勇指出，由沈伯洋帶領40歲以下的年輕世代，為台灣走出一條新的道路，讓新世代扛起新時代；至於超過40歲的參選人，也持續為台灣努力奮鬥，期盼這次選舉都能開出漂亮的成績。沈伯洋指出，大家都是少小離家「少壯」回，在外累積豐富經驗後再回到家鄉其實是相對容易的道路，但大家仍選擇在更年輕的時候就回到家鄉，走上更具挑戰的路，正如日本漫畫《JOJO的奇妙冒險》名言「最短的捷徑就是繞遠路」，即使過程艱辛，也不會因此退縮，而是帶著勇氣義無反顧地投入選舉，將改革的力量帶回家鄉。韓瑩表示，四月卸下發言人職務接受徵召回到宜蘭，是相信年輕世代有勇氣改變家鄉的未來，這也是民進黨提名優秀年輕人才的重要原因，盼讓洋流流進宜蘭市、成為「新韓流」，也請大家給予年輕人更多鼓勵與支持；沈夙崢表示，承擔不是負面的詞，因為希望家鄉南投市有機會改變，因此提出「啟動新南投」，將以議會質詢的魄力與處理陳情案的執行力，為南投市發展通盤檢討，也請在外的南投人給她機會，和台北一起選出沈市長。黃柏瑜表示，銀橋短影音引發回響，希望透過短影音讓大家重新對彰化選舉抱有熱情、相信彰化能夠改變，參選也是因為相信年輕人一定能夠改變台灣；梁育慈表示，四年前當選縣議員，四年後接受徵召承擔更重要的責任，屏東的未來即將有所不同，建設不能再等，期待透過更多公共政策，讓青年願意返鄉，邀請大家勇往直前、全力以赴，一起為家鄉努力。呂慧瑜表示，經過民進黨12年的栽培與地方歷練，希望承擔太保市長的責任，讓城市有光榮感，以新世代的勇氣與承擔，拚太保未來四年大進步，11月28日如果不能投沈伯洋，就請大家回鄉投呂慧瑜；張媛婷說，接受民進黨徵召返鄉感到非常溫暖，回鄉後才發現許多同學仍在外奮鬥，希望以十年在中央服務的經驗，把交通、就業做好，建造一條年輕人回家的路，把在外努力的優秀年輕人帶回家鄉。巫宛萍表示，參選以來，面對長期政治生態失衡、政治世家把持，選擇勇敢站出來，希望給鄉親更好的生活，期待在洋流當中，由新世代扛起新時代，改變地方、創造更美好的未來；翁雲表示，認同珍古德博士所說，每天的所作所為都在改變社會，也能決定帶來什麼改變，因此辭掉工作、回到孕育自己的家鄉參選，希望運用過去的專業整合資源，讓義竹順起來，請大家給年輕人力量，勇敢轉型、創新義竹。邱佳娟表示，大學在台北念書時，每兩週就回屏東一次，客運的氣味就是熟悉的返鄉味道，畢業後返鄉投入公共事務12年，希望讓孩子開心成長、長者安心生活、年輕人能回到家鄉，因此決定承擔更多責任，展現年輕世代敢於改變的力量；葉俊緯表示，從外地返鄉後，發現家鄉停滯不前，感受到鄉親對改變的期待，如果這次不站出來，就很難回應家鄉的期待，因此代表民進黨參選，希望為家鄉帶來新的活力，希望得到大家支持。