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洛杉磯道奇隊今（16）日在國聯冠軍賽第4戰於主場以4：6不敵密爾瓦基釀酒人隊，吞下橫掃4連敗，尋求世界大賽三連霸的美夢破滅。然而，除了慘遭直落四淘汰之外，更讓道奇球迷感到無言的是，道奇在本系列賽的4場比賽中「全數曾經取得領先，卻全數遭到逆轉」，寫下大聯盟近11年來最難堪的季後賽數據紀錄。今日背水一戰的道奇隊開局氣勢如虹，2局下半在大谷翔平掃出飛越428呎的驚天3分砲加持下，一度建立起4：0的大幅領先。然而道奇投手群隨後再度崩盤，4、5局各失2分遭扳平，6局上被攻下超前分，9局上又遭致命補刀，最終以4：6吞敗。這場敗仗也讓道奇寫下一項難堪的數據。美國權威體育媒體《The Athletic》知名記者史塔克（Jayson Stark）在個人X上指出：「季後賽歷史小知識：上一支在系列賽吞下4敗、且4場『全都是遭到逆轉』的球隊，是2015年世界大賽的紐約大都會隊。為什麼我要提這個？因為道奇隊在今年的國聯冠軍賽4場比賽中，把每一場的領先優勢全部都給砸掉了。」除了數據統計之外，知名體育數據分析公司「Codify Baseball」也在官方X上發布了一張一目瞭然的走勢圖，並酸度拉滿地寫道：「道奇隊在今年的國聯冠軍賽每場比賽都曾取得領先，道奇隊在今年的國聯冠軍賽每場比賽都輸掉了。」圖中清晰展示了道奇在4場比賽中如何從領先高點一路急轉直下、走向敗北的悲慘軌跡。這項屈辱紀錄曝光後，隨即引發廣大美國球迷在社群平台上的熱烈討論，不少道奇球迷崩潰留言表示：「這簡直是太丟臉了」、「4場都領先還能被橫掃，這到底是什麼調度和牛棚崩盤法？」