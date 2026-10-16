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44歲女星張鈞甯昨（15）日以公益大使身分出席台灣凍卵協會（TEFA）記者會，首度證實自己在2年前已完成凍卵手術，坦言是為了給自己多一個選擇與人生主導權，而非被結婚生育的時間表束縛。她與馬來西亞籍導演男友柯汶利穩定交往3年，男方相當尊重其決定，但兩人目前對婚姻與生育均抱持順其自然、開放的態度，現階段尚未規劃婚事。張鈞甯分享，自己早在37歲時就曾諮詢凍卵，直到2年前才正式付諸實行。原本以為自己會害怕施打針劑，但她打趣表示：「畢竟我演過醫生，下手快狠準」，她說自己準備取卵的過程中，僅出現輕微水腫與腹脹，並無重大不適。對於取卵數量多寡，張鈞甯則害羞保留不願透露。但她強調，凍卵是主動的人生規劃而非焦慮下的補救，尤其在接演過癌症照護者與母親等角色後，更體會到女性及早掌握生育選擇權的重要性，「多一個選擇，就多一份可能。」談及感情狀況，她與導演男友柯汶利交往3年感情穩定，她稱讚對方是「非常好的Partner」。兩人不僅感情甜蜜，工作上也高度契合，目前正聯手籌備聚焦校園暴力議題的新電影。張鈞甯笑稱兩人審美相似且精益求精，至今未曾因工作爭吵。面對近期影視大環境受到AI與短劇衝擊的「影視寒冬」，張鈞甯則樂觀表示，好的原創內容不會被輕易替代，自己的工作邀約與拍攝步調並未受影響，將持續專注於戲劇創作。