2026年中華職棒台灣大賽明（17）日將在台北大巨蛋登場，味全龍迎戰中信兄弟，賽前32人名單出現兩大關鍵取捨。龍隊洋投4取3，確定帶上蔣銲、梅賽鍶與鋼龍，割愛左投魔神龍；野手方面，兩屆全壘打王、隊長吉力吉撈．鞏冠也因本季左膝後十字韌帶撕裂傷後表現下滑，無緣參與冠軍戰。味全優先選擇健康狀態與對戰適性更具把握的球員，降低短期系列賽的不確定性，但也必須承擔長打火力不足的風險。
魔神龍對兄弟0勝遭割愛 洋投名額優先考量對戰壓制力
味全本季先發投手團隊防禦率僅2.54，為中職史上第二佳紀錄，僅次於1995年統一獅的2.42。然而，即使擁有如此優異的先發戰力，面對台灣大賽洋投登錄限制，總教練葉君璋仍必須從4名洋投中做出取捨。
根據本季對戰統計，魔神龍面對兄弟吞下2敗、防禦率2.74、被打擊率.283、WHIP 1.43，與另外3名洋投相比，壓制效率確實較不理想。反觀蔣銲對兄弟取得2勝、防禦率2.19，被打擊率僅.188、WHIP 0.97；鋼龍對戰3勝2敗、防禦率1.91；梅賽鍶則有2勝1敗、防禦率2.08。
魔神龍並非缺乏先發能力，而是短期系列賽更重視對手特性，他的球路非剛猛壓制型，而是靠技巧與節奏在跟打者周旋，這類投手一旦碰上擅長短打推進、積極發動盜壘的球隊，牽制與看管跑者的能力就會被放大檢視。更別說他本季被盜壘成功率達65%。
洋投2026年例行賽對中信兄弟成績
吉力吉撈昔日台灣大賽打擊率.367 如今傷後OPS+僅78
吉力吉撈今年季初守備時造成左膝後十字韌帶撕裂傷，直到5月底才逐漸恢復二軍實戰。儘管之後重返一軍，吉力吉撈整季僅出賽65場，212打數敲出44支安打、3轟、20分打點，打擊率.208、OPS .580，OPS+只有78。與2025年出賽120場、24轟、86分打點、OPS .862及OPS+ 152相比，攻擊產出呈現顯著下滑。
尤其值得注意的是純長打率（ISO），吉力吉撈從去年的.252降至今年.071，說明他不只是安打率下降，連過去最具威脅性的長打能力也明顯減弱。2023年味全奪冠時，吉力吉撈在台灣大賽7戰打滿，30打數敲出11安打、1轟，打擊率高達.367、OPS .908，是龍隊打線重要支柱。短短3年後，昔日冠軍戰主力卻無法再登上最高舞台。
吉力吉撈．鞏冠近年例行賽攻擊表現
強化洋投卻少了長打火力 朱育賢、劉基鴻責任更加吃重
吉力吉撈落選最大影響在於味全失去一名具有長打能力的右打。尤其台灣大賽面對兄弟洋投輪番登板，短期賽不見得有大量連續安打機會，能夠一棒改變比分的打者格外重要。如今味全中心打線必須更加依賴朱育賢、劉基鴻等人製造長打。
從味全龍公布的32人名單來看，先發輪值預計由蔣銲、梅賽鍶與鋼龍組成，策略相當明確：先想辦法壓低兄弟的得分，再把後段局面交給牛棚守成。味全今年能以67勝53敗拿下年度第一，靠的其實是投手群，而不是壓倒性的攻擊火力。在失去吉力吉撈這名長打核心之後，若朱育賢、劉基鴻等人無法在有限的機會裡打下關鍵分數，就算先發投手成功壓制兄弟，味全恐怕還是會陷入低比分的苦戰。
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味全本季先發投手團隊防禦率僅2.54，為中職史上第二佳紀錄，僅次於1995年統一獅的2.42。然而，即使擁有如此優異的先發戰力，面對台灣大賽洋投登錄限制，總教練葉君璋仍必須從4名洋投中做出取捨。
根據本季對戰統計，魔神龍面對兄弟吞下2敗、防禦率2.74、被打擊率.283、WHIP 1.43，與另外3名洋投相比，壓制效率確實較不理想。反觀蔣銲對兄弟取得2勝、防禦率2.19，被打擊率僅.188、WHIP 0.97；鋼龍對戰3勝2敗、防禦率1.91；梅賽鍶則有2勝1敗、防禦率2.08。
魔神龍並非缺乏先發能力，而是短期系列賽更重視對手特性，他的球路非剛猛壓制型，而是靠技巧與節奏在跟打者周旋，這類投手一旦碰上擅長短打推進、積極發動盜壘的球隊，牽制與看管跑者的能力就會被放大檢視。更別說他本季被盜壘成功率達65%。
洋投2026年例行賽對中信兄弟成績
|
投手
|
勝敗
|
ERA
|
WHIP
|
名單
|
蔣銲
|
2勝
|
2.19
|
0.97
|
入選
|
梅賽鍶
|
2勝1敗
|
2.08
|
0.82
|
入選
|
鋼龍
|
3勝2敗
|
1.91
|
1.45
|
入選
|
魔神龍
|
2敗
|
2.74
|
1.43
|
落選
吉力吉撈今年季初守備時造成左膝後十字韌帶撕裂傷，直到5月底才逐漸恢復二軍實戰。儘管之後重返一軍，吉力吉撈整季僅出賽65場，212打數敲出44支安打、3轟、20分打點，打擊率.208、OPS .580，OPS+只有78。與2025年出賽120場、24轟、86分打點、OPS .862及OPS+ 152相比，攻擊產出呈現顯著下滑。
尤其值得注意的是純長打率（ISO），吉力吉撈從去年的.252降至今年.071，說明他不只是安打率下降，連過去最具威脅性的長打能力也明顯減弱。2023年味全奪冠時，吉力吉撈在台灣大賽7戰打滿，30打數敲出11安打、1轟，打擊率高達.367、OPS .908，是龍隊打線重要支柱。短短3年後，昔日冠軍戰主力卻無法再登上最高舞台。
吉力吉撈．鞏冠近年例行賽攻擊表現
|
指標
|
2025年
|
2026年
|
出賽
|
120
|
65
|
全壘打
|
24
|
3
|
打擊率
|
.274
|
.208
|
OPS
|
.862
|
.580
|
OPS+
|
152
|
78
|
ISO
|
.252
|
.071
吉力吉撈落選最大影響在於味全失去一名具有長打能力的右打。尤其台灣大賽面對兄弟洋投輪番登板，短期賽不見得有大量連續安打機會，能夠一棒改變比分的打者格外重要。如今味全中心打線必須更加依賴朱育賢、劉基鴻等人製造長打。
從味全龍公布的32人名單來看，先發輪值預計由蔣銲、梅賽鍶與鋼龍組成，策略相當明確：先想辦法壓低兄弟的得分，再把後段局面交給牛棚守成。味全今年能以67勝53敗拿下年度第一，靠的其實是投手群，而不是壓倒性的攻擊火力。在失去吉力吉撈這名長打核心之後，若朱育賢、劉基鴻等人無法在有限的機會裡打下關鍵分數，就算先發投手成功壓制兄弟，味全恐怕還是會陷入低比分的苦戰。
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