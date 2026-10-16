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洋投2026年例行賽對中信兄弟成績

投手 勝敗 ERA WHIP 名單 蔣銲 2勝 2.19 0.97 入選 梅賽鍶 2勝1敗 2.08 0.82 入選 鋼龍 3勝2敗 1.91 1.45 入選 魔神龍 2敗 2.74 1.43 落選

吉力吉撈．鞏冠近年例行賽攻擊表現

指標 2025年 2026年 出賽 120 65 全壘打 24 3 打擊率 .274 .208 OPS .862 .580 OPS+ 152 78 ISO .252 .071

▲吉力吉撈．鞏冠2023年台灣大賽繳出.367打擊率，並協助龍隊奪冠，今年卻因傷後表現下滑，無緣再戰台灣大賽。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.09.15）

2026年中華職棒台灣大賽明（17）日將在台北大巨蛋登場，味全龍迎戰中信兄弟，賽前32人名單出現兩大關鍵取捨。龍隊洋投4取3，確定帶上蔣銲、梅賽鍶與鋼龍，割愛左投魔神龍；野手方面，兩屆全壘打王、隊長吉力吉撈．鞏冠也因本季左膝後十字韌帶撕裂傷後表現下滑，無緣參與冠軍戰。味全本季先發投手團隊防禦率僅2.54，為中職史上第二佳紀錄，僅次於1995年統一獅的2.42。然而，即使擁有如此優異的先發戰力，面對台灣大賽洋投登錄限制，總教練葉君璋仍必須從4名洋投中做出取捨。根據本季對戰統計，魔神龍面對兄弟吞下2敗、防禦率2.74、被打擊率.283、WHIP 1.43，與另外3名洋投相比，壓制效率確實較不理想。反觀蔣銲對兄弟取得2勝、防禦率2.19，被打擊率僅.188、WHIP 0.97；鋼龍對戰3勝2敗、防禦率1.91；梅賽鍶則有2勝1敗、防禦率2.08。魔神龍並非缺乏先發能力，而是短期系列賽更重視對手特性，他的球路非剛猛壓制型，而是靠技巧與節奏在跟打者周旋，這類投手一旦碰上擅長短打推進、積極發動盜壘的球隊，牽制與看管跑者的能力就會被放大檢視。更別說他本季被盜壘成功率達65%。吉力吉撈今年季初守備時造成左膝後十字韌帶撕裂傷，直到5月底才逐漸恢復二軍實戰。儘管之後重返一軍，吉力吉撈整季僅出賽65場，212打數敲出44支安打、3轟、20分打點，打擊率.208、OPS .580，OPS+只有78。與2025年出賽120場、24轟、86分打點、OPS .862及OPS+ 152相比，攻擊產出呈現顯著下滑。尤其值得注意的是純長打率（ISO），吉力吉撈從去年的.252降至今年.071，說明他不只是安打率下降，連過去最具威脅性的長打能力也明顯減弱。2023年味全奪冠時，吉力吉撈在台灣大賽7戰打滿，30打數敲出11安打、1轟，打擊率高達.367、OPS .908，是龍隊打線重要支柱。短短3年後，昔日冠軍戰主力卻無法再登上最高舞台。吉力吉撈落選最大影響在於味全失去一名具有長打能力的右打。尤其台灣大賽面對兄弟洋投輪番登板，短期賽不見得有大量連續安打機會，能夠一棒改變比分的打者格外重要。如今味全中心打線必須更加依賴朱育賢、劉基鴻等人製造長打。從味全龍公布的32人名單來看，先發輪值預計由蔣銲、梅賽鍶與鋼龍組成，策略相當明確：先想辦法壓低兄弟的得分，再把後段局面交給牛棚守成。味全今年能以67勝53敗拿下年度第一，靠的其實是投手群，而不是壓倒性的攻擊火力。在失去吉力吉撈這名長打核心之後，若朱育賢、劉基鴻等人無法在有限的機會裡打下關鍵分數，就算先發投手成功壓制兄弟，味全恐怕還是會陷入低比分的苦戰。