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蔣萬安話鋒一轉痛批抹黑：幾乎是人格毀滅戰

在外界不斷敲碗之下，台北市長蔣萬安今（16）日終於登上媒體人王淺秋專訪，然而，當被問到近期部分政媒人士飽受攻擊時，他卻突然將話題拉到自己所面臨的抹黑現象，並大談市府施政成果。節目播出後引發網路熱議，不少網友質疑他又在「問A答B」、「永遠只想到自己」，讓話題再度延伸成對蔣萬安應答方式的爭議。主持人王淺秋在節目尾聲提到，蔡康永即將出席蔣萬安競選總部成立大會，但近期包括蔡康永、趙少康，以及其他不同立場的媒體人，都受到外界批評與政治口水攻擊，她因此詢問蔣萬安，對於這種現象有何看法，也想了解台北市長希望對支持者傳達什麼訊息。不過，蔣萬安並未直接針對這些人遭受攻擊的情況進一步回應，而是將焦點轉向自身處境，稱外界持續關注對手的「洋流」，也出現各式各樣的不實謠言，以及針對他的攻擊與抹黑，甚至形容「幾乎是接近人格毀滅戰一樣」。蔣萬安接著表示，自己將這些批評視為淬鍊與磨練的機會，也藉此與競選團隊及市府同仁重新檢視過去4年的施政成果。他隨後列舉多項市政建設與政策，包括台北大巨蛋完工、YouBike前30分鐘免費、透過里民免費小巴串接交通最後一哩路，以及推動無菸城市等。蔣萬安最後也呼籲外界，不要因為政治攻防，而抹殺市府同仁的付出。相關片段曝光後，網友紛紛在網路上留言批評，有人諷刺「原來不是故意問A答B，是連問A的問題都聽不懂，到底是多搞不清楚狀況⋯」、「蔣不聽就只會背稿子，不管你怎麼問就是把背的資料講出來而已」、「他連題目都沒聽懂⋯⋯還是根本沒在聽」、「明顯眼睛一直盯著pad，各種莫名其妙的回答跟講話不流暢」、「真的很棒，請多上節目，11/28才有希望」。