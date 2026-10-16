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台股今（16）日反彈收紅，加權指數終場上漲141.39點，收在47111.26點，漲幅0.30%，成交金額達9359.59億元。櫃買指數表現更強，上漲0.85%，中小型股相對有撐；不過，台積電（2330）法說會後股價走弱，尾盤更爆出6066張賣單，終場下跌20元、收在2420元，跌幅0.82%，壓抑大盤漲勢。受到美股前一交易日漲多跌少、道瓊工業指數大漲556.21點激勵，台股今日以上漲25點開出，盤中買盤一度推升加權指數至47521點，不過隨著大型電子權值股走勢分歧，指數漲幅逐漸收斂，盤中最低下探46995點，終場上漲141.39點，收在47111.26點，守住47000點整數關卡。今日上市股票成交金額達9359.59億元，顯示市場交易依舊熱絡，但指數漲幅相對有限，反映資金在不同族群間輪動，追價力道並未全面擴散。相較之下，櫃買指數上漲3.36點，收在400.26點，漲幅0.85%，成交金額2233.3億元，表現優於上市大盤，中小型股成為盤面相對強勢的一方。權值股方面，台積電終場下跌20元，收在2420元，跌幅0.82%，尾盤更出現6066張賣單，成為壓抑大盤漲勢的主要因素。台積電在法說會後未能延續強勢表現，市場對後續股價走勢仍持續觀望。其他大型權值股則漲跌互見，鴻海（2317）上漲4.5元，收在244元；聯發科（2454）上漲85元，收4250元，漲幅約2.04%；廣達（2382）上漲5.5元，收322元；長榮（2603）上漲8.5元，收265.5元。不過，部分電子權值股仍面臨調節壓力，南亞（1303）下跌7.5元，收307元，跌幅2.38%；大立光（3008）下跌205元，收6400元，跌幅3.10%；緯穎（6669）下跌60元，收1845元，跌幅3.15%；玉晶光（3406）也下跌30元，收1085元，跌幅2.69%，顯示科技股內部走勢分歧。台股今日在美股激勵下反彈，但成交金額逼近兆元、指數漲幅卻不到1%，加上台積電尾盤遭遇賣壓，顯示多空仍在高檔拉鋸。後續市場將持續關注台積電能否止跌，以及加權指數能否穩守47000點，作為觀察台股反彈力道能否延續的重要指標。