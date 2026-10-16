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▲蘭香（背影）送走身邊的家人後，是最後一個過世的。（圖／翻攝自微博）

陸劇《蘭香如故》由譚松韻、劉學義主演，劉學義飾演的男主角林錦岐在50歲時過世，譚松韻飾演的許蘭香則獨自活到80歲，最後一幕帶到蘭香身邊所有女性角色，逐一消失的順序，竟然是角色離開的順序，第一個過世的是丫鬟小蓮（宋芳園 飾），這樣的拍攝手法又再次讓劇迷看哭了。《蘭香如故》最後一幕中，先是芙蓉（關暢 飾）唱戲舞水袖，接著是林家大姐、二嫂、二妹妹和三妹妹，以及蘭香身邊的丫鬟小蓮、寶蓋、甘棠等人，鏡頭越拉越遠，將所有人都放在同一個畫面中，接著逐一消失。本以為這是在替角色最後的發展做統整，沒想到消失的順序，其實是她們離世的順序，畢竟蘭香活到80歲，身邊的親友、丫鬟也會跟著老去，第一個離開蘭香的，是丫鬟小蓮，接著是二妹妹、寶蓋、甘棠、四妹妹、二嫂、芙蓉、三妹妹、大妹妹，最後是玉蟬。最後蘭香送走所有人，在孫女的陪伴下，手握母親留給她的香包，躺在床上安詳離世。不少人二刷後發現這層寓意，又感動落淚，還有人問為什麼畫面中所有人都是長大之後，只有三妹妹看起來像是未出嫁的樣子，有人解答，是因為這是蘭香視角，在她眼中，三妹妹最美好的樣子就是未出閣時，天真浪漫又做自己。