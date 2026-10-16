日本氣象廳在今（16）日發生地震警報誤判事件，其於當地時間中午12時40分突然發布「緊急地震速報」，並指出千島群島發生芮氏規模9.9強震，卻在8分鐘後緊急取消，改稱實際規模僅6.9，目前正在查明誤報原因。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」小編表示，發生當下人也在日本，坦言規模9.9是「難以想像的數字」，幸好一切只是誤判。
日本氣象廳誤發「9.9強震」！氣象粉專嚇到：難以想像的數字
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（16）日表示，稍早小編人在日本，突然收到日本氣象廳緊急地震警報，地點在俄羅斯堪察加半島，初判規模達9.9，坦言是「難以想像的數字」。
但小編指出，所幸後來發現僅是誤判，實際上地震規模僅6.9，並沒有真的發生9.9規模的情況，警報也在確定沒有發生搖晃後取消了，表示整個過程只是虛驚一場。
台灣8月也曾誤報過！氣象署：全世界都有可能
針對日本氣象廳誤發9.9地震速報一事，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，日本氣象廳稍早記者會說明，這起錯估規模的地震，是在地震觀測網外的地方發生，所以位置跟規模誤差都會比較大，就像台灣8月25日下午3點，曾把東南部海域規模5.8地震，高估到規模6.6，並發布國家級警報，但其實地震規模並沒有這麼大，這也是因為地震發生地的測站較少，導致誤判。
吳健富提醒，警報都是用預估資料，等於沒有太多資料做輔助，會有高估規模的可能，讓民眾可提早做準備。另外，全世界地震觀測都可能會有誤報的情況，並不是只有台灣或日本才會發生。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（16）日表示，稍早小編人在日本，突然收到日本氣象廳緊急地震警報，地點在俄羅斯堪察加半島，初判規模達9.9，坦言是「難以想像的數字」。
但小編指出，所幸後來發現僅是誤判，實際上地震規模僅6.9，並沒有真的發生9.9規模的情況，警報也在確定沒有發生搖晃後取消了，表示整個過程只是虛驚一場。
針對日本氣象廳誤發9.9地震速報一事，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，日本氣象廳稍早記者會說明，這起錯估規模的地震，是在地震觀測網外的地方發生，所以位置跟規模誤差都會比較大，就像台灣8月25日下午3點，曾把東南部海域規模5.8地震，高估到規模6.6，並發布國家級警報，但其實地震規模並沒有這麼大，這也是因為地震發生地的測站較少，導致誤判。
吳健富提醒，警報都是用預估資料，等於沒有太多資料做輔助，會有高估規模的可能，讓民眾可提早做準備。另外，全世界地震觀測都可能會有誤報的情況，並不是只有台灣或日本才會發生。