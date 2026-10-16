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被封為「演唱會乾爹」的網紅作家童榮地，靠著在演唱會中冷臉自拍、再加上他每一場都能夠買到票，因此總是能夠在社群獲得許多關注，日前他在Threads發文，直言台灣的實名制跟黃牛票是很大問題，因此被許多網友質疑他「支持黃牛」，為此他今（16）早發文澄清，強調自己「堅決反對並討厭黃牛。」童榮地原本是一名作家、部落客，曾在金融業工作，過去以「小資男」系列作品累積知名度，後來打算挑戰人生目標，計畫聽滿100場演唱會並出版《小資男的演唱會之旅》；他在網路上最知名的影片就是，用一張臭臉、站在演唱會最便宜山頂位跟舞台自拍，但因為他什麼演唱會都有票，因此也常常被好奇：「到底怎麼每場都有票？」近期童榮地更是朝聖了BIGBANG大巨蛋演唱會，招牌風格影片還被太陽翻牌，讓他發文笑說：「抱歉了GD，以後我不追你了！」才被翻牌的童榮地，卻馬上陷入爭議中，因為他質疑「實名制」只會讓想看演唱會的粉絲沒辦法買到票，但是黃牛依舊猖獗，不過卻因此掀起網友怒火，認為他就是「平常都靠買黃牛來進場。」對於外界質疑，童榮地解釋，自己發文是看到許多歌迷因突發狀況無法到場，但礙於實名制以及不能退票的規定，只好吞下這筆票錢，相當感到不捨。童榮地的本意是希望售票平台可以有更好的退票、釋票機制，才能讓不能出席的粉絲可以好好讓出門票，自己並非主張取消實名制，更沒有支持黃牛的意思，對於發言造成誤解，表達歉意。