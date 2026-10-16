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在台發展多年的日本藝人夢多（大谷主水）驚爆「要選總統」，更公開首項政見：「我們讓大家每天都能吃到烤肉！」不過他並非真的投入政壇，而是在首次主演的電影《我要當總統》中，化身參選總統的燒肉店老闆。該片今宣布定檔11月6日上映，預告中夢多不僅大秀健壯肌肉，還以荒謬政見挑戰總統大位，好友小禎也現身客串。《我要當總統》故事描述夢多飾演在台灣經營燒肉料理的日本廚師「渡邊湯米」，個性熱情又天真，深信只要每個人都能吃上一頓好飯、吃到一塊好肉，世界就會變得更美好。某天，一名少年隨口對他說：「你去當總統啊！」沒想到渡邊湯米真的把這句話聽進去，決定參選總統，並喊出「如果每個人都能吃到好吃的肉，世界一定會變得更美好」的競選宣言。原本毫無政治算計的草根選舉，卻讓他逐步捲入利益角力，也看見政治及社會的黑暗面。第一次當電影男主角 夢多喊「太累、好後悔」這是夢多首次擔綱電影男主角，同時也參與製作工作。他談到拍攝心得時先笑喊：「太累了！好後悔！」隨即澄清只是在開玩笑，並感謝所有演員及工作人員協助完成作品。由於預算有限，全片必須在短短5天內完成拍攝。夢多坦言，每天的工作量都相當驚人，但幕後人員其實比演員更加辛苦；全片超過三分之二的拍攝團隊來自日本，透過台日團隊合作，在有限時間內完成拍攝。演員陣容除了夢多，還包括日本女團AKB48前成員大島涼花、与座重理久，以及梁赫群、小禎（胡盈禎）、大文（郭文頤）等人。大島涼花飾演被騙來台灣出道的日本女子，後來決定展開復仇，並與夢多有多場對手戲。小禎則是繼《犀利人妻最終回：幸福男·不難》後，睽違15年再度演出電影。夢多透露，小禎與大文接到邀約後立即答應，讓他感動笑說：「15年來陪小禎喝酒不是白忙的！」梁赫群在片中飾演夢多的競選對手，夢多形容他根本不需要參考其他人，「他就是那個感覺」，更虧對方「賊賊的、很賤、呆呆白痴白痴的，莫名其妙還是有魅力」，認為梁赫群相當適合這個角色。《我要當總統》表面是政治黑色喜劇，劇情也融入人口販賣、海外詐騙、假借出道名義行騙，以及政治選舉吸金等社會議題，以荒謬情節諷刺現實亂象。至於現實中對政治的期待，夢多表示：「不管是誰當總統，我希望台灣的國民們吃飽、開開心心的國家，我的願望是這樣。」《我要當總統》將於11月6日在台上映。