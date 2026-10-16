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高市府教育局15日頒獎表揚115年度「社會教育」、「藝術教育」有卓越貢獻的團體與個人，共有交通部公路局高雄區監理所、高雄市原生藝術育成中心等8個團體及學校，以及推廣「社會教育」的退休教師蕭朱亮、推動「藝術教育」的葉于璇老師等13位個人獲獎。115年度高雄市「社會教育」貢獻獎分別由交通部公路局高雄區監理所、財團法人陳啟川先生文教基金會、義利捷國際貿易股份有限公司等3個團體獲獎。個人獎則有社教館旗津社教工作站召集人蕭朱亮老師、仁武區仁武國小黃怡綺主任、明義國中蔡佳媛主任、國昌國中江儀梅老師、岡山國中洪穎如主任等5人。115年度高雄市「藝術教育」貢獻獎分別由三民區光武國小、鳳山區正義國小等2校獲績優學校獎；高雄市原生藝術育成中心、高雄市立圖書館永安分館、高雄市立圖書館林園分館等3個團體獲績優團體獎。「藝術教育」貢獻獎個人有三民區莊敬國小葉于璇老師、仁武區仁武國小黃怡綺老師、楠梓區後勁國小賓心如老師等3人獲教學傑出獎；活動奉獻獎則是由壽山國中林宜家校長、彌陀區南安國小郭啟鴻校長、私立中華高級藝術職業學校影劇科張漢軒老師，以及舞蹈科李侑儀老師、鳳燁樂府陳燕玲團長等5人獲獎。「社會教育貢獻獎」獲獎團體之一的交通部公路局高雄區監理所多年來深耕交通安全教育，研發交通安全桌遊「道路生存戰」不僅為全國首創，更進一步取得專利，同時推出英語、越南語、印尼語及泰語等多語言版本，落實包容性交通教育精神，積極推廣至全國22縣市。此外，該所打造南部第一座大型交通安全教育園區，以體驗式教學方式深植交通安全觀念。