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中華職棒37年台灣大賽將在明（17）日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍對決下半季冠軍中信兄弟，聯盟預計下午3點公布雙方32人名單。龍隊今（16）日在臺北大巨蛋進行大賽前的最終練球日，總教練葉君璋表示，主砲吉力吉撈・鞏冠、洋投魔神龍（Marcelo Martinez）不會進入32人名單。葉總坦言考量到兩人的狀況，最後決定割捨，並直言是蠻難的決定。葉總表示，吉力吉撈自從傷後復出後，狀況就比較不穩定，「所以也沒辦法勉強，我覺得對他來講也不是一件好事，考慮到他的狀況，所以決定沒帶他。」葉總坦言，做出這個決定其實是蠻困難的，「他算是球隊很重要的打者嘛。但如果狀況不是那麼穩定，還不是百分之百準備好的話，我認為對他或對球隊來講不會是一件好的事情。」至於誰能補上吉力吉撈空缺，葉總點名劉俊緯、張祐銘、陳子豪、李展毅等人，「大概會是這幾人，不過以目前來講，應該是劉俊緯跟張祐銘的機率是蠻高的，看他們狀況算都還可以。」洋投方面，葉總表示，會割捨魔神龍，帶上鋼龍（Andrew Gagnon）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）、蔣銲（John Gant）以及「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）。談到洋投的最終抉擇，葉總坦言是考量到下半季狀態，「這是蠻難決定的，因為4洋投都還蠻不錯的。魔神龍的一些投球動作、狀況，會讓對方打者比較多機會，考慮之後就沒帶上他。」此外，在本土投手部分，龍隊會帶上黃暐傑、曹祐齊，葉總說，「黃暐傑有機會先發，我覺得他狀況不錯，在後面幾場投起來，有那個樣子在。」在3洋投確定扛前3戰的情況下，葉總指出，黃暐傑與伍鐸其中一人會成為輪值中第4戰的一員，「但還是要看狀況，可能前面他們也會準備，這都很難講。