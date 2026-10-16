隨著家樂福改名，自有品牌也跟著走入歷史，萬家福、樂家康改以統一集團「UNIDESIGN」系列商品接棒登場，過去受顧客喜愛的生活用品也都改品牌名回歸，包括純水、氣泡水、洗潔精、漂白水、洗衣精、抽取式衛生紙等，同樣主打「平易近人」的貼心價格，業者公布熱銷TOP10，前五名在三個月內通通賣破千萬，冠軍非籠飼雞蛋，業績突破2370萬元，相當受到顧客歡迎。

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UNIDESIGN 系列涵蓋食品與非食品，截至10月已推出達到80款商品，其中包含多款回歸即熱銷的新商品，如衛生紙、冷凍水餃、泡菜、冷凍包子、麵粉與醬油，快速成為顧客平價購物的新指標。其中「UNIDESIGN 新柔感衛生紙」更在短時間內衝破千萬業績！ 

▲萬家福、樂家康改以統一集團「UNIDESIGN」系列商品接棒登場，其中「UNIDESIGN 新柔感衛生紙」更在短時間內衝破千萬業績！ 。（圖／萬家福提供）
▲萬家福、樂家康改以統一集團「UNIDESIGN」系列商品接棒登場，其中「UNIDESIGN 新柔感衛生紙」更在短時間內衝破千萬業績！ 。（圖／萬家福提供）
根據萬家福、樂家康公布的7月至9月銷售數據，熱銷冠軍為「UNIDESIGN非籠飼平飼新鮮蛋10入」，業績突破2370萬元；第二名是6公升裝純水，業績超過2000萬元；第三名則為冷凍水餃系列，業績突破1800萬元。

「統計7至9月熱銷 TOP 10 排行榜」

1、UNIDESIGN 非籠飼平飼新鮮蛋10入（業績突破 2,370 萬元） 
2、UNIDESIGN 純水 6000ml（業績突破 2,000 萬元） 
3、UNIDESIGN 冷凍水餃系列（業績突破 1,800 萬元） 
4、UNIDESIGN 新柔感衛生紙（業績突破 1,600 萬元） 
5、UNIDESIGN 新柔感三層衛生紙（業績突破 1,500 萬元） 
6、UNIDESIGN 狗乾糧系列
7、UNIDESIGN 純水嬰兒柔膚濕巾超厚型 80抽×3包 
8、UNIDESIGN ULTRA 爽暢飲氣泡水 500ml 
9、UNIDESIGN 漂白水 5000g 
10、UNIDESIGN 沐浴乳系列

▲萬家福自有品牌UNIDESIGN冷凍水餃進駐冷凍櫃，高麗菜、韭菜口味每包59元，內有64顆，換算單顆不到1元。（圖／記者周淑萍攝）
▲萬家福自有品牌UNIDESIGN冷凍水餃進駐冷凍櫃，高麗菜、韭菜口味每包59元，內有64顆，換算單顆不到1元。（圖／記者周淑萍攝） 
其中銷量冠軍「UNIDESIGN 非籠飼平飼新鮮蛋」自7月上架以來便持續維持超高回購率，並創下驚人的銷售佳績；其次，高CP值爆棚的純水與冷凍高麗菜水餃，亦憑藉高品質與優異口感，強勢登頂該品類的第一銷量指標。 

除了經典商品回歸，10月也有需多新商品登場，包括青蔥蘇打餅及冷凍包子等，冷凍包子有蔥燒、芝麻、筍丁、芋泥、奶黃等口味，以45元至49元6入的超值價格，受到顧客喜愛。接下來還有希臘式無糖優格、莓果奇亞籽優格預估在10月底至11月初陸續登場。

▲冷凍包子有蔥燒、芝麻、筍丁、芋泥、奶黃等口味，售價45元至49元6入。（圖／萬家福提供）
▲冷凍包子有蔥燒、芝麻、筍丁、芋泥、奶黃等口味，售價45元至49元6入。（圖／萬家福提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...