我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅2020年以全年勝率.487、年度第3名奪下總冠軍，至今仍保持中職最低年度勝率封王紀錄。（圖／取自CPBLTV）

▲葉君璋2016年率義大犀牛從上半季墊底逆襲，並在台灣大賽0勝2敗落後下連贏4場擊敗中信兄弟，如今將率味全阻擋黃衫軍創造歷史。（圖／取自義大犀牛官方臉書）

2026年中華職棒台灣大賽明（17）日將在台北大巨蛋登場，味全龍與中信兄弟首度在總冠軍賽正面交鋒，黃衫軍除了爭取隊史新冠軍，更有機會寫下兩項前所未見的中職紀錄。兄弟今年全年勝率僅.475，排名6隊中的第5名，若最終擊敗年度第一的味全龍，將成為中職史上首支以全年第5名之姿奪冠的球隊，同時打破2020年統一獅以.487勝率封王的歷史紀錄。巧合的是，當年統一正是從台灣大賽1勝3敗的絕境逆轉兄弟奪冠，如今黃衫軍反而站上挑戰歷史的位置。回顧中職歷史，2020年統一7-ELEVEn獅是最具代表性的低勝率冠軍。當年獅隊上半季僅拿下26勝34敗，勝率.433，排名4隊中的第3名；直到下半季才逐漸找回競爭力，以32勝27敗1和、勝率.542拿下季冠軍，取得台灣大賽門票。然而，統一全年合計58勝61敗1和，勝率只有.487，年度戰績排名第3，不僅低於5成，更是截至2025年為止，中職唯一一支全年勝少敗多、最後卻成功奪冠的球隊。當年總冠軍賽對手正是全年67勝51敗2和、勝率.568的中信兄弟。黃衫軍前4戰取得3勝1敗聽牌優勢，距離冠軍只差最後一勝，沒想到統一接連贏下第5、6戰，將系列賽逼進決勝第7戰。2020年11月8日，統一在洲際棒球場一度以3：4落後，直到7局上靠著吳桀睿適時安打反超，陳傑憲再轟出2分砲，最終以7：4擊敗兄弟，完成1勝3敗落後下的驚天逆轉，拿下隊史第10冠。如果將比較範圍縮小至「上半季墊底、下半季封王，最終拿下總冠軍」，過去中職37年歷史中，只有3支球隊曾完成這項逆襲，分別是1997年味全龍、2000年統一獅，以及2016年義大犀牛。其中1997年味全上半季勝率僅.326，下半季卻提升至.674，不僅拿下季冠軍，更在台灣大賽先吞2敗後連贏4場，逆轉時報鷹奪冠。2000年統一獅上半季勝率.386墊底，下半季則以.628勝率封王，最後與興農牛激戰7場勝出。2016年義大犀牛的故事則與今年龍象大戰有更直接的關聯。當年葉君璋領軍的義大，上半季勝率.450敬陪末座，下半季則回升至.576拿下冠軍，進入台灣大賽後，又在0勝2敗的劣勢下連拿4勝，擊敗中信兄弟封王。如今葉君璋成為味全龍總教練，將率領年度第一的龍隊阻擋兄弟複製自己10年前的逆襲之路，也讓今年總冠軍賽增添另一層歷史意義。中信兄弟今年的逆襲過程，與過往3支冠軍球隊有相似之處。黃衫軍上半季勝率僅.345，排名6隊墊底，下半季卻打出.600勝率，一舉拿下季冠軍。儘管最終全年勝率仍只有.475、排名倒數第2，卻憑藉半季冠軍資格獲得季後挑戰賽門票。季後挑戰賽面對統一獅，兄弟先取得2勝0敗聽牌優勢，接著卻遭對手連追2勝，直到10月12日生死第4戰，才靠著鄭浩均先發5.2局失1分，以及張仁瑋、詹子賢的全壘打，以8：2淘汰統一獅，連續3年挺進台灣大賽。回顧1997年味全、2000年統一、2016年義大，以及2020年統一獅的封王經歷，可以發現例行賽一度低迷的球隊，仍有機會透過下半季調整、投手戰力整合與季後賽臨場發揮，擊敗整季成績更穩定的對手。如果中信兄弟能在今年台灣大賽擊敗味全龍，將同時寫下中職史上首支全年第5名奪冠、以及以.475勝率刷新最低年度勝率封王兩項紀錄。 此外，也將成為繼1997味全、2000統一、2016義大之後，第4支從上半季墊底逆襲到年度總冠軍的球隊。從6年前被統一獅逆轉奪冠，到如今自己有機會成為史上最低勝率的冠軍，中信兄弟的角色完全顛倒。10月17日開始的龍象大戰，黃衫軍不只是爭奪總冠軍，更是挑戰一段尚未有人完成的中職歷史。