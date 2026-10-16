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紙風車客家親子劇「燈怪」來台中了！今(16)日起至18日，在大里仁化振坤宮幸福廣場連續演出三場。身為「屯區女兒」的立委何欣純今攜手客委會及地方公職齊聚造勢，廣邀鄉親帶孩子體驗精彩的客家文化好戲。何欣純表示，自己擁有四分之一客家血統，非常重視客家語言與文化的傳承。這次特別爭取紙風車劇團來到大里演出，並邀請大屯客家協會共襄盛舉，特別感謝客委會、紙風車劇團及大里仁化振坤宮主委楊寶義團隊提供場地，讓鄉親能在在地欣賞高品質的親子好戲，讓母語自然融入生活。「燈怪」劇情結合大型人偶、3D動畫及聲光特效，講述瓜族與燈族共同守護家園的故事，融入客家「敬天惜物」的精神，高達8公尺的「燈燈國王」也會走進觀眾席互動。演出時間為今晚7時30分，以及明後兩晚7時，地點位於大里區仁化路518號振坤宮幸福廣場。記者會後，何欣純前往振坤宮參香祈福，主委楊寶義特別致贈菜頭與甘蔗表達祝福。宣布參選台中市長的何欣純表示，感謝在地鄉親一路栽培，懇託大家支持「大里出市長」，未來將投入更多資源推動多元文化共榮，帶動大台中整體發展。