特斯拉（Tesla）新一代Roadster電動跑車，因其完成空中翻轉、跳躍、飄浮等展示，吸引市場目光，但這場發表會的話題可能不只停留在飛車本身，部分市場觀察人士認為，特斯拉與SpaceX的技術合作，也可能讓外界更加關注2家公司合併的可能性。與此同時，巴克萊分析師更提出，雙方若要整合，最快不排除數週內會有消息。不過，飛車是否真成為合併催化劑，目前仍屬推測，2家公司尚未公布已達成合併協議。
Roadster成為特斯拉、SpaceX合作的最新展示
根據《路透社》報導，Tesla新一代Roadster，搭載與SpaceX合作開發的推進系統，現場展示空中翻轉、越過其他車輛等動作，引發熱議，目前預計2028年開始量產。
這項合作也讓市場重新注意到，這2家與馬斯克有關的企業，彼此的技術連結。《路透社》引述投資機構「深水資產管理」（Deepwater Asset Management）合夥人慕斯特（Gene Munster）的說法，認為這場展示凸顯馬斯克希望進一步整合特斯拉與 SpaceX的念頭。
然而，Roadster的商業價值與合併議題仍須分開看待，目前它更像是展示工程實力、提升品牌形象的旗艦車款。
巴克萊分析師：合併消息最快數週內浮現
《巴倫週刊》則報導，巴克萊（Barclays）分析師利維（Dan Levy）指出，特斯拉與 SpaceX 的合併消息最快可能在數週內出現，時間不排除落在特斯拉年度股東大會之前。
分析師認為，若合併成真，關鍵不只是「共用」馬斯克這位領導人，而是整合雙方在AI領域的布局。
真正的合併理由：AI、不是飛車
從業務布局來看，特斯拉正將重心延伸至自動駕駛計程車、人形機器人等實體AI應用；SpaceX則投入AI模型、資料中心及運算基礎設施。分析師評估，若2家公司整合，可能讓軟體、算力、晶片及實體設備，開發與部署都更加緊密。
另一個受到關注的項目，是馬斯克正在規劃的Terafab晶片製造計畫，若由同一家公司統籌相關資源，跨企業合作的決策流程有望簡化。
對市場而言，飛車或許只是引人注目的舞台；真正可能決定這場合併傳聞能否成真的，仍是AI戰略、資本安排，以及股東能否接受交易條件。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據《路透社》報導，Tesla新一代Roadster，搭載與SpaceX合作開發的推進系統，現場展示空中翻轉、越過其他車輛等動作，引發熱議，目前預計2028年開始量產。
這項合作也讓市場重新注意到，這2家與馬斯克有關的企業，彼此的技術連結。《路透社》引述投資機構「深水資產管理」（Deepwater Asset Management）合夥人慕斯特（Gene Munster）的說法，認為這場展示凸顯馬斯克希望進一步整合特斯拉與 SpaceX的念頭。
然而，Roadster的商業價值與合併議題仍須分開看待，目前它更像是展示工程實力、提升品牌形象的旗艦車款。
巴克萊分析師：合併消息最快數週內浮現
《巴倫週刊》則報導，巴克萊（Barclays）分析師利維（Dan Levy）指出，特斯拉與 SpaceX 的合併消息最快可能在數週內出現，時間不排除落在特斯拉年度股東大會之前。
分析師認為，若合併成真，關鍵不只是「共用」馬斯克這位領導人，而是整合雙方在AI領域的布局。
真正的合併理由：AI、不是飛車
從業務布局來看，特斯拉正將重心延伸至自動駕駛計程車、人形機器人等實體AI應用；SpaceX則投入AI模型、資料中心及運算基礎設施。分析師評估，若2家公司整合，可能讓軟體、算力、晶片及實體設備，開發與部署都更加緊密。
另一個受到關注的項目，是馬斯克正在規劃的Terafab晶片製造計畫，若由同一家公司統籌相關資源，跨企業合作的決策流程有望簡化。
對市場而言，飛車或許只是引人注目的舞台；真正可能決定這場合併傳聞能否成真的，仍是AI戰略、資本安排，以及股東能否接受交易條件。
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