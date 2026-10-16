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藍白違章建築干擾健保制度 石崇良：造成世代不公

民眾黨團徹夜排隊，力拚在院會提案三讀「老人福利法」部分條文修正草案，而今（16）日立法院進行表決，藍白以人數優勢60比39三讀通過。衛福部長石崇良受訪時表達相當憂心，健保秉持的是互助互利、量能付費的精神，但這樣的修法完全背離，「接下來又是什麼？還會越來越多的這種違章建築，去干擾整個健保制度的運作？」立法院今日表決，通過綜所稅率未達20%的65歲以上老人免繳健保費；預計受惠人口約403萬人、花費約400億預算。石崇良今表達「非常憂心」。他直指，選舉是一時的，但健保是國人依賴的，需要是穩定、被永續支持的。石崇良指出，健保一向秉持互助互利、量能付費，但這項修法完全背離這項精神。他強調，憂心的是，如果這樣的原則被打破，接下來又會是什麼？還會有愈來愈多「違章建築」干擾健保制度的運作？而未來會影響的可能是年輕人與世代間的不公平，需要調高保費。石崇良說，如此一來壓縮健保總額成長空間，導致醫界困境加重；又或是政府以稅收挹注更多健保系統，同樣排擠其他福利制度。他強調，對長者的照顧一向是不遺餘力，在健保總額超過一兆的今天，20%高齡者健保支出超過42%。「可以想見的未來支出、財務的壓力會愈來愈重。」石崇良表示，看似300億、500億對於整體制度的破壞，「讓我非常憂心」。