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▲象徵「關鍵第四棒」精神的「TEAM TAKAO細絨毛巾」，將於10月17日競選總部成立大會首發登場。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆今（16）日公布第二波募款小物，推出「隆生懸命」、「心動高雄」、「隆總來做伙」3款限量插畫T-shirt，以及象徵「關鍵第四棒」精神的「TEAM TAKAO細絨毛巾」，將於10月17日競選總部成立大會首發登場，18日起於競總及官方網站同步開放捐款兌換，邀請所有「小風扇」穿出自己的應援風格，把對高雄的熱愛穿上身。賴瑞隆競選團隊表示，從一人分飾16角的「百變隆隆」廣告、競總塗鴉外牆，到角色貼紙、創意飄帶掀起應援熱潮，這次直接讓「隆隆」走出螢幕、印在衣服上。第二波募款小物特別攜手高雄插畫家及絹印工作室，從插畫設計到手工絹印，全程由在地團隊操刀，不僅款款有梗，更展現高雄豐沛的創作能量與職人精神。競選團隊指出，「隆生懸命」巧妙結合文字設計與漫畫風格，背面集結多款百變隆隆角色，展現百工百業的活力與拚勁；「心動高雄」以米白色搭配搶眼桃紅色「KAOHSIUNG」字樣，融入腳踩大鞋、手比愛心的可愛隆隆，把對城市的喜愛化為日常穿搭；「隆總來做伙」則以亮眼粉紅色系，搭配繪本風格插畫，描繪隆隆開著車、拿起麥克風熱情開唱，還藏有抱著貓咪的可愛彩蛋。競選團隊表示，從熱血、潮流到可愛，3款T-shirt各有不同個性，皆採純棉製作；無論競選造勢、運動、演唱會或日常出遊，都能穿出自己的高雄魂，使競選小物不只是應援配備，更成為陪伴市民生活的特色單品。此外，延續「關鍵第四棒」主題，競選團隊同步推出「TEAM TAKAO細絨毛巾」，以亮眼青綠色系呈現高雄生猛活力，材質輕薄柔軟、方便攜帶。團隊指出，每一位市民都是高雄大聯盟不可或缺的成員，關鍵第四棒即將上場，就等全員集結。競選團隊說，第二波募款小物將於10月17日在鳳山區自由路與議會路舉辦的競總成立大會現場服務站率先開放捐款兌換，18日起於左營區曾子路250號競選總部及官方網站同步上架。3款限量插畫T-shirt每件捐款999元即可兌換，「TEAM TAKAO細絨毛巾」每條捐款400元即可兌換，數量有限、兌完為止。競選團隊表示，賴瑞隆擁有十年市政、十年國會歷練，長期參與城市行銷工作，此次期盼以創意、快樂與希望的理念，帶給高雄一場不一樣的選舉。