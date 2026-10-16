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為解決大台中及周邊生活圈逾500萬人口的通勤痛點，台中市長候選人暨立法院副院長江啟臣今(16)日發表「台中交通智慧時代」政策。江啟臣拋出「路平道安、智慧交通、人本友善、四通八達」16字願景，一口氣端出涵蓋人本安全、高快速路網、智慧治理、雙港經濟與TOD導向等5大面向、共20項前瞻政見，宣示將以AI科技與智慧治理，全面升級臺中交通體質。江啟臣指出，台中位處中台灣樞紐，龐大車流讓日常交通面臨嚴峻挑戰。「交通是建設之母」，必須結合硬體建設與AI軟體智慧。在人本安全上，將優先建設學校、醫院與交通節點的人行步道，並對毒駕與酒駕採取零容忍；同時升級科技稽查精準篩檢，並導入AI預警及循環材料強化道路燙平計畫。在大眾運輸方面，江啟臣宣示力拚捷運藍線早日完工、橘線及延伸線加速動工，並推進海線鐵路雙軌高架化。同時打造「20分鐘生活圈」密集接駁、推行「市民公車免費」培養公共運輸習慣，並將編列30億元打通單車路網斷點，串起「四線兩環一城」。針對高快速路網與國際雙港，江啟臣主張整合臺74線與國道形成「四環一線」；並提出清泉崗機場擴建上看1,000萬人次目標，搭配臺中港形成「國際雙港」。此外，他要求中央比照高雄港，將國道四號直接高架延伸進港區、優化聯外幹道，徹底落實TOD大眾運輸導向發展。現場多位專家學者也到場讚許背書，前台中市交通局長林良泰以「人體血管」比喻，肯定該政見兼顧捷運國道等「大血管」與人行道、單車等「微血管」，並送上「PLUS」讚許其永續理念。逢甲大學教授陳建元表示，政見提出的「交通AI沙盒」與偏鄉無人公車，展現數據整合與照顧弱勢的創新智慧治理。逢甲大學教授張育端則建議將TOD結合「多樣性與友善設計」，將都市計畫、交通與住宅政策進行三合一前瞻規劃。市議員候選人許育璿從資訊專業出發，提出「AI動態號誌控管」、「智慧停車池」及「人本交通設施」，精準切中市民生活痛點。