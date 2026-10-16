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▲▼林煒（上）笑起來的樣子確實與許光漢（下）非常相似。（圖／翻攝自Threads、許光漢FB）

57歲男星林煒在1989年底因被製作人周遊挖掘，出道成為演員，帥氣斯文的外型讓他迅速走紅，成為中視劇場「花系列」電視劇男神。近日社群上掀起一股考古風潮，大家挖出林煒年輕時期的帥照，還有他演戲時裸身出浴室的片段，稱讚他好有魅力，甚至有人誇張地說，林煒就是「上古許光漢」，在Threads上引發熱議。林煒過去是中視當家小生，演過《青蓮花》、《七夕花》、《女人花》等花系列作品，當時他帥氣的外表與斯文的氣質擄獲觀眾芳心。近日又有網友在Threads上考古林煒以前演出《女人花》的片段，有一集他洗完澡，裸著上身走出浴室，看到已經在床上睡著的女伴，露出無奈笑臉。這一笑，瞬間讓年輕一輩的粉絲也被他收服。大家紛紛誇讚林煒帥氣的臉龐與結實的身材：「這臉這身材，以前八點檔是這麼好看的嗎？」、「好帥，完全是上古許光漢」、「林煒超讚，我講他20幾年了，最近終於看到大家在講他了，我好快樂，噢耶」、「笑起來竟然真的是許光漢」、「他當年是真的帥啊，斯文痞帥美男，體格也很不錯」、「以前覺得林煒、焦恩俊都好帥」。其實林煒撞臉許光漢並非首次被提起，2024年時，也曾有粉絲討論過此事，當時林煒受訪還笑著回應：「我們兩個完全不認識，也不是同一個家族出生的，所以是非常神奇的感覺！」他更開玩笑說自己以為演藝圈只有演技傳承，沒想到也有長相傳承的情況，很開心被說像許光漢，也不排斥和許光漢有戲劇合作。而林煒過往疑似出軌的醜聞也被挖出，他與港星龔慈恩結婚20多年，育有一子一女，怎料2019年時，林煒突然被狗仔拍到與電商公司的CEO劉灼梅十指緊扣散步，甚至忘情熱吻，此事火速引發熱議。林煒隨後才坦承已經在辦離婚手續，並大方認愛劉灼梅，兩人交往至今，但疑似無縫接軌甚至有可能婚內出軌的行為，一直很惹人詬病。