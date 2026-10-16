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▲參與「在殖民地墜落之地……」故事事件，即可獲得新追加的報酬單位「SSR 黑秘典模組」與「SSR 正義女神鋼彈F型改」。（圖／品牌提供）

▲UR「再生鋼彈(EX)」與UR「力天使鋼彈(EX)」及專屬駕駛員，現正於精選機體補給中強勢登場。（圖／品牌提供）

▲歡慶《機動新世紀鋼彈X》30周年，登入即贈紀念支援人員，完成板塊使命還可獲得豐富突破材料與專屬徽章。（圖／品牌提供）

▲紀念遊戲上線1.5周年，特別關卡限時開放，首次通關即可獲得100個終極專用開發材料。（圖／品牌提供）

▲官方節目「G世代 永恆 PLAY to WATCH‼」將於10月20日播出，為玩家詳細介紹「在殖民地墜落之地……」的參戰情報。

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之 App Store、Google Play 及 DMM GAMES專用應用程式《SD 鋼彈 G 世代 永恆》已於今日起推出故事事件「機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……」。此外，UR「再生鋼彈(EX)」／UR「里朋斯‧阿爾馬克」及 UR「力天使鋼彈(EX)」／UR「洛克昂‧史特拉托斯」正於精選機體補給中登場，並同步推出《機動新世紀鋼彈 X》30周年紀念板塊使命，以及「1.5th Anniversary 特別關卡」。而介紹故事事件「機動戰士鋼彈在殖民地墜落之地……」的「G 世代 永恆 PLAY to WATCH‼」節目，也已確定將於 10月 20 日(二)19 點 30 分 (GMT+8)開始播出。＜由此下載應用程式＞App Store/Google Play＜官方 SNS＞故事事件「機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……」已於遊戲內登場。本事件可讓玩家重溫《機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……》的劇情，親身體驗以一年戰爭末期的澳洲大陸為舞台展開的故事。快來遊玩事件，獲得新追加的單位吧！▼事件詳情▼‧事件預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。限期登場單位 UR「再生鋼彈(EX)」／UR「里朋斯‧阿爾馬克」以及 UR「力天使鋼彈(EX)」／UR「洛克昂‧史特拉托斯」於精選機體補給中新登場！此外，除了新亮相的 UR 支援人員「卡蒂‧馬涅欽&烏拉級」，還有限期登場 UR 支援人員「塔莉亞‧庫拉提絲&智慧女神號」復刻登場！▼機體補給詳情▼‧預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。為紀念《機動新世紀鋼彈 X》30 周年，現正贈送 SR 支援人員「【機動新世紀鋼彈 X 30周年】嘉羅德&蒂法」，並同步推出板塊使命。板塊使命報酬包括了「【機動新世紀鋼彈 X 30周年】嘉羅德&蒂法」的突破界限材料、[SSR]角色「賈米爾‧尼特」及鑽石。此外，完成所有使命後還可獲得「賈米爾‧尼特專用 SP 化徽章」。請務必踴躍挑戰，試著完成所有板塊使命吧！▼活動詳情‧預計登場期間：現正登場 ～ 11/17 10:59 (GMT+8)為止※活動可能不經預告逕行變更或終止。※詳情請至遊戲內查看。為慶祝遊戲上線 1.5 周年，遊戲內現正推出「1.5th Anniversary 特別關卡」！首次關卡完成報酬可獲得終極開發材料 SSR 100 個！▼特別關卡預計登場期間現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。「G 世代 永恆 PLAY to WATCH‼」是什麼？這是一檔介紹鋼彈最新手機遊戲《SD 鋼彈 G 世代 永恆》中，全新加入主線關卡參戰之鋼彈作品的節目。這次要介紹的是將於 2026 年 10 月推出的故事事件「機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……」。本作是《機動戰士鋼彈》的外傳故事，玩家可透過遊戲體驗地球聯邦軍白色野狗隊在澳洲大陸上的戰鬥。■影片標題《機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……》G 世代 永恆 PLAY to WATCH‼【SD 鋼彈 G世代 永恆】■預計公開期間2026 年 10 月 20 日(二)19:30～12 月 25 日(五)11:00 (GMT+8)※有可能不經預告逕行變更或終止。■直播連結※以下加入遊戲概要等泛用資訊。