Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之 App Store、Google Play 及 DMM GAMES專用應用程式《SD 鋼彈 G 世代 永恆》已於今日起推出故事事件「機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……」。此外，UR「再生鋼彈(EX)」／UR「里朋斯‧阿爾馬克」及 UR「力天使鋼彈(EX)」／UR「洛克昂‧史特拉托斯」正於精選機體補給中登場，並同步推出《機動新世紀鋼彈 X》30周年紀念板塊使命，以及「1.5th Anniversary 特別關卡」。而介紹故事事件「機動戰士鋼彈在殖民地墜落之地……」的「G 世代 永恆 PLAY to WATCH‼」節目，也已確定將於 10月 20 日(二)19 點 30 分 (GMT+8)開始播出。
＜由此下載應用程式＞
App Store/Google Play
https://ggetww.go.link/cbxME
＜官方 SNS＞
https://www.facebook.com/ggene.eternal.tw/
故事事件「機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……」現正登場！
故事事件「機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……」已於遊戲內登場。本事件可讓玩家重溫《機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……》的劇情，親身體驗以一年戰爭末期的澳洲大陸為舞台展開的故事。快來遊玩事件，獲得新追加的單位吧！
▼事件詳情▼
‧事件預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
UR「再生鋼彈(EX)」／UR「里朋斯‧阿爾馬克」及 UR「力天使鋼彈(EX)」／UR「洛克昂‧史特拉托斯」等陣容正於精選機體補給中登場！
限期登場單位 UR「再生鋼彈(EX)」／UR「里朋斯‧阿爾馬克」以及 UR「力天使鋼彈(EX)」／UR「洛克昂‧史特拉托斯」於精選機體補給中新登場！此外，除了新亮相的 UR 支援人員「卡蒂‧馬涅欽&烏拉級」，還有限期登場 UR 支援人員「塔莉亞‧庫拉提絲&智慧女神號」復刻登場！
▼機體補給詳情▼
‧預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
歡慶《機動新世紀鋼彈 X》30 周年，現正贈送「【機動新世紀鋼彈 X 30 周年】嘉羅德&蒂法」！板塊使命亦同步登場！
為紀念《機動新世紀鋼彈 X》30 周年，現正贈送 SR 支援人員「【機動新世紀鋼彈 X 30周年】嘉羅德&蒂法」，並同步推出板塊使命。板塊使命報酬包括了「【機動新世紀鋼彈 X 30周年】嘉羅德&蒂法」的突破界限材料、[SSR]角色「賈米爾‧尼特」及鑽石。此外，完成所有使命後還可獲得「賈米爾‧尼特專用 SP 化徽章」。請務必踴躍挑戰，試著完成所有板塊使命吧！
▼活動詳情
‧預計登場期間：現正登場 ～ 11/17 10:59 (GMT+8)為止
※活動可能不經預告逕行變更或終止。
※詳情請至遊戲內查看。
歡慶上線 1.5 周年！「1.5th Anniversary 特別關卡」現正登場！
為慶祝遊戲上線 1.5 周年，遊戲內現正推出「1.5th Anniversary 特別關卡」！首次關卡完成報酬可獲得終極開發材料 SSR 100 個！
▼特別關卡預計登場期間
現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
即將追加新劇情的作品！「G 世代 永恆 PLAY to WATCH‼」節目將於 10 月 20 日播出！本次將介紹「機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……」！
「G 世代 永恆 PLAY to WATCH‼」是什麼？這是一檔介紹鋼彈最新手機遊戲《SD 鋼彈 G 世代 永恆》中，全新加入主線關卡參戰之鋼彈作品的節目。這次要介紹的是將於 2026 年 10 月推出的故事事件「機動戰士鋼彈 在
殖民地墜落之地……」。本作是《機動戰士鋼彈》的外傳故事，玩家可透過遊戲體驗地球聯邦軍白色野狗隊在澳洲大陸上的戰鬥。
■影片標題
《機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……》G 世代 永恆 PLAY to WATCH‼【SD 鋼彈 G世代 永恆】
■預計公開期間
2026 年 10 月 20 日(二)19:30～12 月 25 日(五)11:00 (GMT+8)
※有可能不經預告逕行變更或終止。
■直播連結
https://bnent.jp/PtW_COLONY_TW/
※以下加入遊戲概要等泛用資訊。
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故事事件「機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……」現正登場！
故事事件「機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……」已於遊戲內登場。本事件可讓玩家重溫《機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……》的劇情，親身體驗以一年戰爭末期的澳洲大陸為舞台展開的故事。快來遊玩事件，獲得新追加的單位吧！
‧事件預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
UR「再生鋼彈(EX)」／UR「里朋斯‧阿爾馬克」及 UR「力天使鋼彈(EX)」／UR「洛克昂‧史特拉托斯」等陣容正於精選機體補給中登場！
限期登場單位 UR「再生鋼彈(EX)」／UR「里朋斯‧阿爾馬克」以及 UR「力天使鋼彈(EX)」／UR「洛克昂‧史特拉托斯」於精選機體補給中新登場！此外，除了新亮相的 UR 支援人員「卡蒂‧馬涅欽&烏拉級」，還有限期登場 UR 支援人員「塔莉亞‧庫拉提絲&智慧女神號」復刻登場！
‧預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
歡慶《機動新世紀鋼彈 X》30 周年，現正贈送「【機動新世紀鋼彈 X 30 周年】嘉羅德&蒂法」！板塊使命亦同步登場！
為紀念《機動新世紀鋼彈 X》30 周年，現正贈送 SR 支援人員「【機動新世紀鋼彈 X 30周年】嘉羅德&蒂法」，並同步推出板塊使命。板塊使命報酬包括了「【機動新世紀鋼彈 X 30周年】嘉羅德&蒂法」的突破界限材料、[SSR]角色「賈米爾‧尼特」及鑽石。此外，完成所有使命後還可獲得「賈米爾‧尼特專用 SP 化徽章」。請務必踴躍挑戰，試著完成所有板塊使命吧！
‧預計登場期間：現正登場 ～ 11/17 10:59 (GMT+8)為止
※活動可能不經預告逕行變更或終止。
※詳情請至遊戲內查看。
歡慶上線 1.5 周年！「1.5th Anniversary 特別關卡」現正登場！
為慶祝遊戲上線 1.5 周年，遊戲內現正推出「1.5th Anniversary 特別關卡」！首次關卡完成報酬可獲得終極開發材料 SSR 100 個！
現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
即將追加新劇情的作品！「G 世代 永恆 PLAY to WATCH‼」節目將於 10 月 20 日播出！本次將介紹「機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……」！
「G 世代 永恆 PLAY to WATCH‼」是什麼？這是一檔介紹鋼彈最新手機遊戲《SD 鋼彈 G 世代 永恆》中，全新加入主線關卡參戰之鋼彈作品的節目。這次要介紹的是將於 2026 年 10 月推出的故事事件「機動戰士鋼彈 在
殖民地墜落之地……」。本作是《機動戰士鋼彈》的外傳故事，玩家可透過遊戲體驗地球聯邦軍白色野狗隊在澳洲大陸上的戰鬥。
《機動戰士鋼彈 在殖民地墜落之地……》G 世代 永恆 PLAY to WATCH‼【SD 鋼彈 G世代 永恆】
■預計公開期間
2026 年 10 月 20 日(二)19:30～12 月 25 日(五)11:00 (GMT+8)
※有可能不經預告逕行變更或終止。
■直播連結
https://bnent.jp/PtW_COLONY_TW/
※以下加入遊戲概要等泛用資訊。