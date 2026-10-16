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「瘦瘦針」搭配減肥藥一起吃，小心減重不成反送命！大甲李綜合醫院日前收治一名40多歲、體重破百的糖尿病男子，原本靠著打瘦瘦針（腸泌素）穩住血糖，卻因急於減重私自加吃減肥藥，導致身體過度排水引發嚴重「低血鈉」，出現持續一週的頭昏暈眩與低血壓。醫師警告，此類藥物混用極易引發心律不整甚至猝死，切勿心急亂吃藥。大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，該名患者身高180多公分、身形壯碩，兩年前初診時因無法嚴格控制飲食，血糖頻繁飆高。經給予腸泌素（瘦瘦針）及口服藥物控制後，血糖逐漸恢復正常，後續各項追蹤指標均維持良好。不料，患者雖已穩定控糖，但為了加快減重速度，日前竟私自前往附近診所拿減肥藥服用。醫師張峻誠透露，經查該減肥藥含有利尿劑與甲狀腺素成分，服用後導致身體過度排水並伴隨嚴重腹瀉，進而引發電解質失調、加速鈉離子流失。患者到院時不僅罹患「低血鈉症」，連原本穩定的血糖也跟著再度失控飆高。醫療團隊隨即安排患者住院，給予靜脈注射矯正電解質並調整藥物，同時進行嚴格衛教，要求其立刻停用減肥藥、執行飲食控制。經過治療後，患者血糖已恢復正常，後續追蹤也未再出現低血鈉與低血壓等不適症狀。張峻誠醫師特別強調，腸泌素本身能延緩胃排空並抑制食慾；若再疊加具有利尿、致瀉及含有甲狀腺素成分的減肥藥，極易誘發甲狀腺亢進、心律不整甚至心衰竭，嚴重時恐怕會引發猝死。張峻誠提醒，減重必須有計畫性地結合飲食與運動，切勿抱持「效果越快越好」的錯誤迷思，單靠藥物絕非長久之計。此外，民眾就醫時務必誠實告知醫師目前正在服用的所有藥物，才能避免嚴重的藥物相互作用，以免減重不成反而害了自己的健康。