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▲素海霖開新IG秀內衣辣照，狂吸大批粉絲朝聖。（圖／翻攝自素海霖IG）

香港AV女優素海霖曾以「繪麗奈」的藝名進軍日本AV界，甜美外貌與好身材擁有大批粉絲。不料近期卻接連經歷涉嫌為境外非法賭博網站擔任代言人、與公司合約未談妥、社群帳號狂被封的低潮。不過素海霖面對舊帳號無法解封，她選擇開啟新IG帳號，秀出穿內衣的辣照，還只追蹤香港歌手Tyson Yoshi一人，但不久後該帳號疑似再度被封。素海霖在舊社群帳號不斷被封後，近日開啟新IG帳號跟粉絲互動，還福利大放送的不斷曬出辣照，不僅有穿著內衣側躺在床上，露出超狂事業線的自拍、還有穿著黑色比基尼扭腰擺臀的影片，直接辣翻大批粉絲，狂喊：「還是這麼正！」而細看素海霖的帳號，追蹤人數不斷上升，不過她唯一追蹤的只有香港歌手Tyson Yoshi一人。據悉，素海霖一直以來都對Tyson Yoshi展現滿滿粉絲心，還在2024年的樂壇頒獎典禮時，大方公開稱讚對方穿搭帥氣，還模仿過他的低角度俯拍的視角照，粉絲心滿滿。不過該帳號才開啟沒多久，就又消失，而對此，素海霖則尚未回應。素海霖在2023年3月加盟日本成人片廠FALENO，以「繪麗奈」身份在日本AV界出道，主打出身香港的新人推出過多部作品，還在2023年上半年的FANZA成人DVD銷量排行榜中曾一度排第2名。不料隔年疑似就因跟經紀公司及片商合約細節未談妥，未再推出新作品。而今年6月，她又因涉嫌為境外非法賭博網站擔任代言人遭逮捕，遭訊問後獲准保釋候查，而律師指出，若罪名成立，她最重恐面臨7年監禁。