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中華職棒總冠軍賽明（17）日開打，詐騙集團也趁機鎖定搶票球迷下手！台中市刑大指出，全台今年已受理20件購買中職總冠軍賽門票遭詐騙案件，其中台中就有3件。一名32歲劉姓民眾在Threads看到有人販售球賽門票，依指示透過假冒售票網站及LINE假客服交易，竟被誘騙操作網路銀行轉帳及無卡提款，短短一連串操作就損失約15萬元。警方調查，劉姓被害人在Threads看到有人出售職棒冠軍賽門票，雙方私訊聯繫後，對方為降低戒心，佯稱透過「中信育樂售票網」交易，並要求提供電子郵件信箱。不久後，劉女收到一封冒用售票平台名義寄出的電子郵件，聲稱因未備註交易資訊導致交易失敗，要求聯繫線上客服處理。劉女依指示加入LINE客服後，假客服再以「配合驗證」、「完成帳務確認」等理由，要求她操作網路銀行轉帳及無卡提款。劉女不疑有他，依照指示陸續操作，直到發現帳戶存款短少，才驚覺遭到詐騙，損失約15萬元。台中市刑大指出，這類購票詐騙已不只是收取票款後失聯，而是透過社群平台接觸買家，再以假冒官方售票網站、偽造電子郵件及LINE假客服層層設局，誘騙被害人進行金融交易，讓民眾不只買不到票，還可能遭掏空存款。警方提醒，熱門球賽、演唱會及其他一票難求的活動，經常成為詐騙集團鎖定目標。歹徒常以「門票釋出」、「原價轉讓」、「急售不加價」等話術吸引買家，再以限時優惠、多人搶購或臨時無法到場等理由催促付款，讓民眾因急著進場而降低戒心。警方呼籲，購買活動門票應牢記「防詐三不」：一、不在社群平台私下交易購票，優先選擇主辦單位公告的官方售票平台；二、不私下轉帳或依陌生客服指示操作網銀、無卡提款，尤其不要因對方聲稱交易失敗或需要驗證帳戶就照做；三、不購買來路不明的門票，電子票券截圖也不代表門票一定有效，應認明官方售票平台及授權通路。台中市警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，近期熱門賽事及演唱會門票需求升高，民眾務必提高警覺，切勿因急著搶票而落入「假賣家、假網站、假客服」的連環陷阱。若遇到可疑交易或不確定是否遭詐騙，可撥打165反詐騙專線，或至165打詐儀錶板查詢相關資訊，避免期待已久的入場門票，反而成為積蓄遭騙的破口。