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公共道路使用未核准 民航法令也要考慮

特斯拉（Tesla）新一代電動跑車Roadster，結合旗下太空公司「SpaceX」的推進技術，讓車輛沿著特殊坡道倒置行駛、在空中轉向翻轉，最後受控落地，宛如「會飛」一般。交通部指出，依現行交通法令，在道路行駛的車輛要符合車輛安全檢測基準規定才能上路，如果兼具飛行功能，則原則亦應對應符合民航法令要求。特斯拉新車Roadster，透過結合風扇吸附系統與內建推進器，車輛可衝上近乎垂直的牆面並實現吸附，還能在空中完成翻滾和懸浮動作，最後落回地面，與一般汽車依靠輪胎、懸吊系統行駛的方式截然不同。根據台灣特斯拉官網顯示， 具備懸浮飛行功能的「Rocket」頂規款，官網顯示為單座且採「邀請制限定」，外媒預估最快得等到 2028 年才會量產。而入門的Performance標註「符合路駕規格，雙座」，預購訂金總額為151萬元；而「Thrust」定位為賽道雙座規格，除訂車刷卡15萬外，10天內需付清740萬元。依照特斯拉網站顯示，Rocket尚未核准在公共道路使用。交通部公共運輸及監理司指出，依現行交通法令，在道路行駛的車輛要符合車輛安全檢測基準規定才能上路，如果兼具飛行功能，則原則亦應對應符合民航法令要求。會請車安中心進一步了解Tesla該款車功能及在美國核准使用情形，再與相關單位共同討論。