肯德基蛋撻深受台灣人喜愛，不只內餡香濃滑順，還經常推出期間限定的新口味。但近日有民眾表示，意外挖出2019年買的肯德基蛋撻，儘管存放長達7年，但蛋撻狀態不只沒有發臭，也沒有長蟲，讓他驚呼「太神奇！」吸引超過3.2萬人留言按讚，甚至剛好搭上肯德基「闇黑之吻蛋撻」新品話題，在網路上引發熱議。
挖出「7年前肯德基蛋撻」！狀態太神奇：沒長蟲、沒臭味
一名網友在Threads發文分享，表示近日家人整理家中物品時，意外在小孩使用的國小安親班書袋中，找到一顆過期已久的肯德基蛋撻，並強調從2019年放到現在。但當他打開紙袋後，發現儘管過了7年之久，蛋撻不只沒有長蟲，也沒有發出臭味，讓他驚呼「好神奇！」
值得一提的是，留言中還有人警告「不要被肯德基看到不然下一次的新品會是這個」，隨即釣出其他網友開玩笑直呼「來不及了，肯德基看到了...10/20新品『闇黑之吻蛋撻』」，正好搭上肯德基萬聖節蛋塔新品話題。
蛋撻看起來沒壞可以吃嗎？專賣店曝最佳期限
但提醒民眾，過期的蛋撻看起來沒壞也不建議吃，由於蛋撻含有大量的蛋、奶與油脂，是細菌與微生物滋生的絕佳環境，即使外觀沒有明顯發霉或長蟲，內部的油脂可能已經酸敗，或是滋生了肉眼難以察覺的細菌。
根據Comeme 康蜜等蛋撻專賣店建議，常溫蛋撻當天如果沒吃完，建議要放入冰箱保存，放入冰箱通常可保存2至3天，但超過期限或保存環境不佳時，仍具變質風險。
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一名網友在Threads發文分享，表示近日家人整理家中物品時，意外在小孩使用的國小安親班書袋中，找到一顆過期已久的肯德基蛋撻，並強調從2019年放到現在。但當他打開紙袋後，發現儘管過了7年之久，蛋撻不只沒有長蟲，也沒有發出臭味，讓他驚呼「好神奇！」
值得一提的是，留言中還有人警告「不要被肯德基看到不然下一次的新品會是這個」，隨即釣出其他網友開玩笑直呼「來不及了，肯德基看到了...10/20新品『闇黑之吻蛋撻』」，正好搭上肯德基萬聖節蛋塔新品話題。
但提醒民眾，過期的蛋撻看起來沒壞也不建議吃，由於蛋撻含有大量的蛋、奶與油脂，是細菌與微生物滋生的絕佳環境，即使外觀沒有明顯發霉或長蟲，內部的油脂可能已經酸敗，或是滋生了肉眼難以察覺的細菌。
根據Comeme 康蜜等蛋撻專賣店建議，常溫蛋撻當天如果沒吃完，建議要放入冰箱保存，放入冰箱通常可保存2至3天，但超過期限或保存環境不佳時，仍具變質風險。