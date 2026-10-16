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挖出「7年前肯德基蛋撻」！狀態太神奇：沒長蟲、沒臭味

▲7年前肯德基蛋撻照片意外爆紅，正好搭上萬聖節肯德基「闇黑之吻蛋撻」新品話題。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

蛋撻看起來沒壞可以吃嗎？專賣店曝最佳期限

▲過期的蛋撻因含有大量的蛋、奶與油脂，是細菌與微生物滋生的絕佳環境，即使外觀沒有明顯發霉或長蟲，內部的油脂可能已經酸敗。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基蛋撻深受台灣人喜愛，不只內餡香濃滑順，還經常推出期間限定的新口味。，在網路上引發熱議。一名網友在Threads發文分享，表示近日家人整理家中物品時，，讓他驚呼「好神奇！」貼文曝光後，至今已累積3.2萬人按讚，不少人驚呼「他裡面已經有了新的文明了」、「這奇蹟吧？各方面」、「這時候的蛋塔還沒改外皮，可以回味」、「再放久一點就要變成特級咒物了」；不過原PO事後提到，「家人說，味道聞起來很像烤焦的咖啡，臭臭的」，已把整顆蛋撻丟棄。值得一提的是，留言中還有人警告「不要被肯德基看到不然下一次的新品會是這個」，隨即釣出其他網友開玩笑直呼「來不及了，肯德基看到了...10/20新品『闇黑之吻蛋撻』」，正好搭上肯德基萬聖節蛋塔新品話題。但提醒民眾，過期的蛋撻看起來沒壞也不建議吃，由於蛋撻含有大量的蛋、奶與油脂，是細菌與微生物滋生的絕佳環境，即使外觀沒有明顯發霉或長蟲，內部的油脂可能已經酸敗，或是滋生了肉眼難以察覺的細菌。根據Comeme 康蜜等蛋撻專賣店建議，常溫蛋撻當天如果沒吃完，建議要放入冰箱保存，放入冰箱通常可保存2至3天，但超過期限或保存環境不佳時，仍具變質風險。