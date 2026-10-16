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不在乎被開除黨籍！趙少康酸：要去看看哪些中央委員連署

資深媒體人趙少康近日因兩度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，引發國民黨內部反彈，甚至傳出有人揚言要將他開除黨籍。對此，趙少康直言自己一點也不在乎，更反批國民黨與其忙著追究誰訪問了對手，不如好好檢討為何近期選情與民調表現不理想，甚至連新北市的部分民調都出現綠營領先的情況；他也點出，國民黨可能面臨的問題之一，就是部分支持者已經不再以支持藍營為榮。趙少康今（16）日在廣播節目《趙少康時間》爆料，國民黨第22屆中央委員江永雄已發起連署，要求開除他的黨籍。趙少康表示，自己原本並不認識江永雄，事後查詢才得知，對方從事手提箱相關事業，並在中國擁有相當規模的生意。談到近期國民黨選情，趙少康坦言，自己一直在思考為何不少民調結果對藍營不利，尤其從樣本結構來看，部分調查中支持綠營的人數甚至高於支持藍營者。他認為，台北、新北等地過去常被視為藍營具有優勢的區域，如今民調卻呈現不同局面，可能的原因之一，是藍營支持者躲起來了，另一種可能則是這群人不再以支持藍為榮。對於要求開除黨籍的聲音，趙少康更不客氣地批評，國民黨內有些人不僅極端，又搞不清楚狀況，總認為自己永遠正確，一旦外界提出批評，就認定對方是汙衊、是出征。他強調，政治人物與政黨應該懂得「他山之石，可以攻錯」，不能把所有批評都當成惡意，國民黨現在最需要的，是以謙虛的態度傾聽群眾意見，並且有耐心地面對不同聲音。趙少康最後重申，自己一點也不在乎是否遭到開除黨籍，但媒體提供不同政治立場的候選人公平發聲，本來就是應有的原則，難道主持人只能訪問自己人，卻不能邀請政治對手？他也透露，台北市長蔣萬安下週同樣會上他的節目，候選人表現得好不好，應該交由內容與聽眾自行判斷，而不是因為受訪者的政黨不同，就禁止媒體採訪。為了說明這種邏輯有多荒謬，趙少康還以醫療作比喻，反問難道醫院院長若是國民黨籍，就不收民進黨支持者當病人，醫師聽到病人支持民進黨就拒絕開刀嗎？此外，他也表示，自己很好奇，想知道究竟有哪些中央委員參與連署，將進一步了解相關情況。