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針對Grab擬收購foodpanda台灣業務，國際零工工作者大會（International Gig Workers Congress）昨（15）日正式公開發文，聲援全國外送產業工會反對併購的行動，並支持要求公平交易委員會否決本案的訴求；此外，菲律賓外送工會，得知台灣的抗議行動後，自發組織聲援，錄製影片、製作標語，公開支持工會的主張以及台灣的外送員。全國外送產業工會指出，10月12日已於公平會前集結數百名外送員、合作店家及各界人士，要求政府正視併購可能造成的市場競爭及勞工權益問題。如今，反對併購的聲音已從台灣延伸至國際，國際零工工作者大會在聲明中強調，「勞工權益不是企業併購的談判籌碼！」反對企業透過併購強化市場權力，卻讓勞工承擔代價。工會表示，本會長期建立的國際合作網絡橫跨4大洲、16個國家及地區，串連22個國際友會與組織。本次聲援經國際大會秘書處協調取得共識，並以組織名義公開發布，顯示本案已受到跨國勞工網絡關注。「台灣政府如何決定，國際都在看！」工會強調，公平會不能將企業遵守法律的基本義務，作為換取併購核准的交換條件，若最終決定無法充分回應勞工權益、市場競爭及企業權力集中的疑慮，政府就必須向國內外社會清楚交代，避免台灣的勞工保障與競爭政策淪為國際笑話。面對10月27日的預定審查期限，工會表示，無論最終結果如何，都將持續透過國際網絡，讓各國友會了解這場併購爭議及主管機關的決策理由。國際合作網絡由22個組織組成，橫跨4大洲、16個國家及地區，包含美國、瑞典、香港、巴西、法國、德國等。此外，菲律賓外送工會，得知台灣的抗議行動後，自發組織聲援，錄製影片、製作標語，公開支持工會的主張以及台灣的外送員；在聲援影片中，菲律賓外送員齊聲高喊「拒絕併購」，更高舉手寫標語「拒絕Grab併foodpanda！」「外送員不是可以隨意犧牲的！」「台灣公平交易委員會，不要不公平地對待外送員！」工會強調，當Grab在菲律賓已經發生砍薪、停權爭議，臺灣又為什麼要讓同一家企業透過併購，取得更大的市場力量？外送員的權益，不該成為企業併購的交換籌碼，「台灣公平會，請正視來自國內外的反對聲音！」