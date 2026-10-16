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薔琵最快周末發展為強烈颱風 影響台灣關鍵在下周四

▲薔琵颱風未來5天路徑都穩定往西北西方向前進，預計下周四（22日）開始北轉，速度也會放緩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

各地多雲到晴 下周三北台灣變天

▲受到薔琵颱風外圍環流影響，下周五（23日）北部、東半部迎風面會有比較明顯的雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下周三（21日）受到東北季風影響，北台灣高溫有感下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，輕颱薔琵最快今晚升為中颱，周末甚至有機會發展為強颱，預計下周四（22日）於琉球南方海面出現北轉趨勢，對台影響仍待觀察。天氣方面，下周二（20日）前各地溫暖偏熱；下周三（21日）起東北季風增強、北部變天、偏涼；下周五（23日）受颱風外圍環流影響，北部與宜蘭降雨時間將延長且範圍擴大。中央氣象署預報員曾昭誠表示，第29號颱風薔琵目前接近輕度颱風上限，不過目前它所處的環境有利於發展，預計今（16）晚到明（17）日上半天就會增強為中度颱風，未來3天內有機會持續發展，可能在周末這段期間有機會發展成強烈颱風。曾昭誠指出，薔琵颱風未來5天穩定朝西北西移動，預計下周三（21日）到琉球南方海面，下周四（22日）大約還是會在琉球南方、台灣東方的海面上，不過開始有一些北轉的趨勢，速度也會變慢，對台灣影響要看下周四（22 日）薔琵颱風北轉的速度和角度，才能比較確定薔琵對台灣的影響。曾昭誠表示，未來幾天各地還是多雲到晴的天氣，不過因為整體環境吹東風，因此迎風面基隆北海岸、宜蘭、花東地區、恆春半島會有一些零星降雨，整體降雨量不會太多，南部山區午後會有零星陣雨。另外，今（16）日到明（17）日清晨，基隆北海岸、東半部水氣較多，可能會有局部較大雨勢發生，明（17）日白天雨勢就會趨緩。下一波東北季風增強預計在下周三（21日）、下周四（22日），迎風面新竹以北、宜蘭地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地方仍以多雲到晴的天氣型態為主，午後南部山區會有零星陣雨。下周五（23日）受到薔琵颱風外圍環流影響，北部、宜蘭地區降雨時間延長、範圍也會擴大，花東地區降雨也有增強趨勢，其他地區為多雲天氣，午後山區有局部短暫陣雨。曾昭誠指出，溫度的部分，下周二（20日）之前，大部分還是溫暖偏熱的天氣，各地白天高溫約31到34度左右，中南部內陸地區溫度可能會更高一些，夜晚清晨低溫約在24到26度，下周三、下周四東北季風增強，主要受到影響的區域會在北部及宜蘭，白天高溫可能剩26到28度，夜晚清晨低溫也會略降1到2度左右，其他地區溫度沒有明顯變化。