中央氣象署表示，第29號颱風薔琵周末甚至有機會發展為強颱，預計下周四（22日）於琉球南方海面出現北轉趨勢，對台影響仍待觀察。天氣方面，下周二（20日）前各地溫暖偏熱；下周三（21日）起東北季風增強、北部變天、偏涼；下周五（23日）受颱風外圍環流影響，北部與宜蘭降雨時間將延長且範圍擴大。
今天天氣：偏東風水氣多 薔琵下周四北轉
10月17日今天的天氣，氣象署指出，環境持續偏東風，清晨東方海面水氣偏多，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，白天雨勢趨緩，各地大多為多雲到晴，迎風面基隆北海岸、宜蘭、台東地區、恆春半島及午後南部山區仍有零星降雨。
溫度方面，各地早晚低溫約23至24度，局部會再低一些，白天東半部高溫約31度，西半部普遍在33至34度，中南部內陸溫度會再更高，請適時補充水分並請留意防曬，日夜溫差較大，早晚外出請適時調整衣物避免著涼。
薔琵颱風未來5天穩定朝西北西移動，預計下周三（21日）到琉球南方海面，下周四（22日）大約還是會在琉球南方、台灣東方的海面上，不過開始有一些北轉的趨勢，速度也會變慢，對台灣影響要看下周四（22 日）薔琵颱風北轉的速度和角度，才能比較確定薔琵對台灣的影響。強度部分，很有機會在周末增強為強烈颱風。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部、高屏
根據環境部空氣品質預報，今（17）日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；竹苗、中部、高屏為「橘色提醒」等級。
明天天氣：周末天氣穩定 東半部仍有零星雨
10月18日明天的天氣，氣象署表示，下周二（20日）前各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。
溫度部分，基隆、東半部及澎湖、金門約29到31度，西半部31到34度，局部地區溫度會再更高一些，馬祖27到29度；台灣各地及澎湖、金門、馬祖低溫約22到26度。
一周天氣：各地多雲到晴 下周三變天
氣象署指出，未來幾天各地還是多雲到晴的天氣，不過因為整體環境吹東風，因此迎風面基隆北海岸、宜蘭、花東地區、恆春半島會有一些零星降雨，整體降雨量不會太多，南部山區午後會有零星陣雨。另外，今（16）日到明（17）日清晨，基隆北海岸、東半部水氣較多，可能會有局部較大雨勢發生，明（17）日白天雨勢就會趨緩。
下一波東北季風增強預計在下周三（21日）、下周四（22日），迎風面新竹以北、宜蘭地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地方仍以多雲到晴的天氣型態為主，午後南部山區會有零星陣雨。下周五（23日）受到薔琵颱風外圍環流影響，北部、宜蘭地區降雨時間延長、範圍也會擴大，花東地區降雨也有增強趨勢，其他地區為多雲天氣，午後山區有局部短暫陣雨。
資料來源：中央氣象署
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10月17日今天的天氣，氣象署指出，環境持續偏東風，清晨東方海面水氣偏多，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，白天雨勢趨緩，各地大多為多雲到晴，迎風面基隆北海岸、宜蘭、台東地區、恆春半島及午後南部山區仍有零星降雨。
溫度方面，各地早晚低溫約23至24度，局部會再低一些，白天東半部高溫約31度，西半部普遍在33至34度，中南部內陸溫度會再更高，請適時補充水分並請留意防曬，日夜溫差較大，早晚外出請適時調整衣物避免著涼。
薔琵颱風未來5天穩定朝西北西移動，預計下周三（21日）到琉球南方海面，下周四（22日）大約還是會在琉球南方、台灣東方的海面上，不過開始有一些北轉的趨勢，速度也會變慢，對台灣影響要看下周四（22 日）薔琵颱風北轉的速度和角度，才能比較確定薔琵對台灣的影響。強度部分，很有機會在周末增強為強烈颱風。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部、高屏
根據環境部空氣品質預報，今（17）日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；竹苗、中部、高屏為「橘色提醒」等級。
明天天氣：周末天氣穩定 東半部仍有零星雨
10月18日明天的天氣，氣象署表示，下周二（20日）前各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。
溫度部分，基隆、東半部及澎湖、金門約29到31度，西半部31到34度，局部地區溫度會再更高一些，馬祖27到29度；台灣各地及澎湖、金門、馬祖低溫約22到26度。
氣象署指出，未來幾天各地還是多雲到晴的天氣，不過因為整體環境吹東風，因此迎風面基隆北海岸、宜蘭、花東地區、恆春半島會有一些零星降雨，整體降雨量不會太多，南部山區午後會有零星陣雨。另外，今（16）日到明（17）日清晨，基隆北海岸、東半部水氣較多，可能會有局部較大雨勢發生，明（17）日白天雨勢就會趨緩。
下一波東北季風增強預計在下周三（21日）、下周四（22日），迎風面新竹以北、宜蘭地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地方仍以多雲到晴的天氣型態為主，午後南部山區會有零星陣雨。下周五（23日）受到薔琵颱風外圍環流影響，北部、宜蘭地區降雨時間延長、範圍也會擴大，花東地區降雨也有增強趨勢，其他地區為多雲天氣，午後山區有局部短暫陣雨。