我是廣告 請繼續往下閱讀

台中城市發展迎來歷史性突破！台中市政府今(16)日舉辦「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」簽約儀式，由市長盧秀燕與台灣人壽正式簽署契約，宣布全新場館定名為「台灣超巨蛋」。總投資金額高600億元，創下全台單一運動場館最大投資紀錄，將打造可容納逾4.5萬名觀眾的國際級室內棒球場。今儀式亦吸引旅美棒球好手李灝宇、中信兄弟領隊彭政閔等棒壇重量級嘉賓到場共同見證。盧秀燕表示，過去台中缺乏可容納萬人以上的大型室內體育館，許多大型賽事與展演受限於場地，只能借用既有專科學校場地或移師外縣市舉辦。為實現對市民的承諾，市府團隊任內極力推動建設， overcoming 克服土地劃設與重劃訴求，並遠赴日本實地考察東京巨蛋及北海道 ES-CON FIELD 等國際級場館。考量市府預算限制，本案最終採用民間自行規劃申請（BOT）模式，在短短一年多內成立跨局處專案小組，順利完成各項法定程序引進民間投資。盧秀燕強調，台中因氣候佳、人氣足且獲封「棒球之都」，吸引多家國內大型企業熱烈關注。「台灣超巨蛋」不僅是一座國際級棒球場，更將以「運動產業園區」概念進行整體規劃，結合水湳經貿園區的中央公園、台中國際會展中心、綠美圖及台中流行影音中心等重大建設，串聯商業、旅宿、餐飲與娛樂休閒設施，打造具國際競爭力的城市新核心。台中市運動局長游志祥指出，「台灣超巨蛋」將完全依據 WBSC 國際賽事規範進行規劃，提供不受天候影響的穩定賽事與觀賽環境，大幅提升台中爭取世界頂尖賽事的競爭力。場館未來亦具備多元複合經營機能，可承接大型國際演唱會、藝文展演及各類多功能活動，結合台中優越的交通區位與觀光資源，吸引跨縣市與國際人潮，進一步帶動周邊商圈經濟與產業發展。運動局表示，今簽約象徵超巨蛋建設邁入全新里程碑。未來市府將嚴格落實履約管理與監督機制，兼顧公共利益、工程品質與營運需求，與民間企業攜手穩健推進建設，期待早日讓全台灣球迷與民眾在「台灣超巨蛋」親眼見證台灣棒球再創巔峰，享受國際級的運動與娛樂饗宴。