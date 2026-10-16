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▲ 台南市長黃偉哲感謝米拉弗洛斯省長到訪讓姊妹市情誼再續新篇。（圖／南市府提供）

▲今年適逢南瀛國際民俗藝術節30周年，阿克蘭省特地帶來具有地方特色的「阿替阿替漢節(Ati-Atihan Festival)」表演。（圖／南市府提供）

台南的菲律賓姊妹市阿克蘭省(Province of Aklan)省長米拉弗洛斯(Jose Enrique Miraflores) 特別率該省政府官員、省議員及表演團隊等共31人到訪台南，參與這周開幕的「2026南瀛國際民俗藝術節」。市長黃偉哲今（16)日與米拉弗洛斯會面，感謝阿克蘭省熱情響應台南的文化盛事，讓姊妹市情誼再添新頁。黃偉哲表示，今年適逢南瀛國際民俗藝術節30周年，阿克蘭省特地帶來具有地方特色的「阿替阿替漢節(Ati-Atihan Festival)」表演，除了為藝術節增添亮點，也讓市民朋友有機會近距離欣賞菲律賓民俗，感受當地獨特的文化魅力，並透過文化交流讓兩地人民的情誼更加深厚。黃偉哲提及，今年初他造訪阿克蘭省時，正值當地舉辦阿替阿替漢節，他對阿克蘭人民珍視傳統文化、熱情投入節慶活動留下深刻印象，因此特別邀請米拉弗洛斯率團來台一同參與南瀛國際民俗藝術節。黃偉哲也表示，台南跟阿克蘭從去(2025)年締盟後，透過互訪、文化展演及觀光推廣等方式持續深化情誼，期盼未來能進一步拓展更多領域合作，讓兩地友誼持續向前邁進。米拉弗洛斯感謝除黃偉哲及台南市政府的熱情接待，讓他很榮幸能夠再訪台南，並表示他此行除了率領官員及議員前來外，也特地帶了表演團參與南瀛國際民俗藝術節，希望藉由這項國際文化盛事與台南市民分享阿克蘭省的傳統文化，也期待透過此次訪問，持續深化雙方的友好關係。台南與阿克蘭省在2025年8月27日締結為姊妹市，雙方締盟後交流頻繁，包含台南市政府今年曾赴阿克蘭省參與阿替阿替漢節及阿克蘭省建省70周年慶祝活動；阿克蘭省則於2025年11月參加台南國際旅展，設攤推廣當地觀光。阿替阿替漢節的表演將於10月17及18日兩日於南瀛國際民俗藝術節的主場地南瀛綠都心公園演出，有興趣的民眾歡迎前往觀賞。