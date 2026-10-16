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▲2026年中職台灣大賽32人名單。（圖／中職提供,2026.10.16）

中華職棒37年台灣大賽將在明（17）日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍對決下半季冠軍中信兄弟。聯盟今（16）日公布雙方參賽32人名單，兄弟名單與季後挑戰賽相同，龍隊則是割捨吉力吉撈・鞏冠與洋投魔神龍（Marcelo Martinez），主帥葉君璋表示，考量到兩人的狀況，最終決定不放入名單。此外，「張家兄弟」龍隊張政禹、兄弟張士綸，明日將正式正面對決。龍隊與兄弟明日將展開中職台灣大賽史上首次「龍象爭霸戰」，雙方今日公布參賽32人名單。兄弟名單與季後挑戰賽相同，並無進行球員異動，兄弟主帥平野惠一昨日表示，考量到德保拉（Jose De Paula）季末臀部粉瘤手術後狀態，因此決定割捨，3名洋投分別是羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）以及菲力士（Felix Pena）。龍隊方面，主砲吉力吉撈・鞏冠與洋投魔神龍（Marcelo Martinez）遭到割捨，無緣參加台灣大賽。龍隊32人名單的洋投分別是鋼龍（Andrew Gagnon）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）、蔣銲（John Gant）以及「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）。龍隊總教練葉君璋稍早受訪時指出，吉力吉撈傷癒歸隊後狀況不穩定，勉強出賽對選手、球隊都不是好事；魔神龍則是下半季狀況不佳，加上投球動作、狀況，會讓對方打者比較多攻擊機會，考慮之後決定割捨。值得一提的是，龍隊內野手張政禹、兄弟內野張士綸皆是球隊核心打者，兩人明日將上演「張家兄弟」正面對決。張士綸日前受訪時直言相當期待與哥哥對決，「我現在是相當興奮，又剛好可以跟哥哥正面交手，是一個很好的機會。」他也向哥哥喊話，「張政禹，我來了！」投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉