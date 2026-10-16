我是廣告 請繼續往下閱讀

「飛天車」這個只存在於科幻片與遊戲裡的橋段，竟然先在現實世界上演。特斯拉執行長馬斯克15日公開新一代Roadster跑車，借助與SpaceX共同開發的推進器，車輛在空中翻轉後安全落地，畫面一出，社群上的遊戲迷立刻把矛頭轉向Rockstar Games，戲稱「現實都有飛天車了，《GTA 6》還沒上市」。這波惡搞之所以發酵，關鍵在於時間點。外媒指出，Rockstar才在同一天發布《Grand Theft Auto VI》預告片，據報導短時間內就累積超過2000萬次觀看。幾小時後，特斯拉便端出Roadster的飛行首秀，讓許多等了多年的玩家忍不住調侃。《GTA》系列一向以誇張的載具特技聞名，加上第六代多次延期，粉絲早就累積了滿滿的怨氣，這次Roadster的特技，正好成了玩家出氣的對象。官方資訊顯示，《GTA VI》確定於11月19日登陸PlayStation 5與Xbox Series X／S，PC版則尚未公布日期。根據外媒報導，特斯拉在活動中展示Roadster沿著大型弧形坡道向上衝，接著藉由風扇產生的吸力貼附在坡面上，以倒車姿態行進，最後從坡道彈射起飛、在空中翻轉，並平穩著陸。特斯拉也宣稱，這款車可在極短時間內從靜止加速到時速60英里。馬斯克隨後在X平台貼出影片，寫下：「事實證明，未來確實有飛行車。」不少網友驚嘆，這場特技看起來像是電影特效或遊戲畫面。據外媒報導，Google執行長皮查伊也在X上留言祝賀，並說這款車的FSD（完全自動駕駛）版本將會非常厲害。不少粉絲則把玩笑開到自己的專長領域，有人說這下連《GTA》的任務設計都要重寫。雖然畫面震撼，但距離真正交車還有一段路。特斯拉宣布，歷經多次延期後，新款Roadster預計2028年開始交車。馬斯克也表示，這很可能是特斯拉最後一款專為人類駕駛設計的車。至於價格、完整規格，以及這樣的車能否合法上路，目前外界仍有許多問號。換句話說，飛天車也許先在螢幕上亮相，但真要開上路，恐怕還得再等一等。至於《GTA VI》，玩家則是只剩一個月，就能在遊戲裡先體驗各種飛天特技。