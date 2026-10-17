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▲江坤宇（左）跟老婆韓韓在國小就認識，高中畢業後才交往。（圖／翻攝自IG@joy880712）

一年一度中職台灣大賽將於17日晚間在台北大巨蛋正式開打，中信兄弟「小可愛」江坤宇也在本次出賽名單中，對戰味全龍球隊。這兩年對江坤宇來說非常重要，2024年他才娶回國小同學「韓韓」，今年6月喜迎女兒出生，如今所屬球隊打進台灣大賽，能參與這歷史性的一刻，球迷都非常期待他的表現。26歲的江坤宇，雖然總是可以在球場上處理許多狀況，不過談感情可是非常純情，他跟老婆「韓韓」從國小開始就認識，對方是大他一歲的學姐，2人在高中畢業後重新聯繫上，後來發展成為戀人。低調交往5年多，江坤宇在跟家人一起到泰國玩時，悄悄準備的求婚驚喜，甚至擔心求婚時太緊張，特別先拍了影片給對方看，之後順利求婚，就連他本人都感動哭了，最後兩人選擇在2024年2月22日登記結婚，靦腆表示：「遇到好女孩，要把握！」結婚後的江坤宇，很快又迎來人生新階段，2026年2月22日，夫妻倆在結婚兩週年當天公開懷孕喜訊，還幫寶寶取了小名「小薑汁」；同年6月，小寶寶平安出生，江坤宇正式升格新手爸爸，還在IG分享了全家的照片，甜喊：「我的小公主，只願妳平安健康快樂地長大，辛苦麻麻了。」