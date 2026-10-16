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洛杉磯湖人隊在「後詹姆斯（LeBron James）時代」，圍繞著唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）積極重塑陣容，引進了凱斯勒（Walker Kessler）、塞克斯頓（Collin Sexton）、盧尼（Kevon Looney）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）等眾多新兵。然而，隨著球季即將開打，名單超額與陣容精簡的問題浮上檯面。據資深美記爆料，湖人不僅正積極尋求交易大前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt），更傳出有意將上季首輪新秀柯奈特（Dalton Knecht）作為籌碼送往公鹿，換取中鋒希姆茲（Jericho Sims）以強化禁區深度。知名NBA記者西格爾（Brett Siegel）在節目中透露，湖人除了過去一年一直嘗試交易范德比爾特（Jarred Vanderbilt）卻未果外，目前已將目光轉向年輕射手柯奈特，希望透過交易清出名額。西格爾明確表示：「湖人正尋求交易柯奈特，他不會是這支球隊長期藍圖的一份子。」湖人上季繳出53勝29敗、西區第4的優異成績，並在首輪淘汰火箭，可惜次輪遭雷霆橫掃。瑞迪克（JJ Redick）雖然帶領球隊建立了戰力均衡且充滿上限的陣容，但在開幕戰對決勇士前，團隊人數過多的問題仍懸而未決。另一位資深記者費雪（Jake Fischer）則爆料，湖人正與密爾瓦基公鹿談判，嘗試以柯奈特加上二輪籤為籌碼，向公鹿換取中鋒席姆斯（Jericho Sims）。湖人之所以積極爭取席姆斯，主要是為了替新先發中鋒凱斯勒「買保險」。凱斯勒上季在爵士因傷僅出賽5場，健康狀況存在疑慮。新加盟的老將魯尼近年狀態下滑，上季在鵜鶘幾乎得不到穩定上場時間。若能引進席姆斯，將能大大鞏固湖人禁區的深度。不過，對這筆交易能否最終成真仍是問號。公鹿隊同樣面臨著名單爆滿的壓力，球團正積極尋求出清勒佛特（Caris LeVert）或小波特（Kevin Porter Jr.）等資深球員，若要在1對1的交易中吸收更多球員，難度相當高。費雪指出，若湖人與公鹿無法在最後期限前達成協議，且沒有其他買家接手，湖人最終可能被迫直接「裁掉」柯奈特，以將名單降至符合規定的15人。在後詹姆斯時代的第一個完整賽季，湖人管理層如何精準「瘦身」並補齊禁區拼圖，將成為開季前最後的關頭考驗。