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▲全聯10月17日至19日祭出多款生鮮優惠，從蔬果、海鮮、肉品、即食料理到烘焙甜點一次備齊。（圖／全聯提供、記者整理）

▲大全聯週末優惠！泰國白蝦仁現省111元、豬肉雞肉降價。（圖／翻攝自大全聯官網pxmart.com.tw）

▲萬家福10月新推出「UNIDESIGN蔥燒肉包、麥味芝麻包、黃金筍丁肉包、芋泥包、奶黃包」，每包售價45~49元／6入。（圖／萬家福提供）

週末想替冰箱補貨，趁生鮮優惠一次買齊！全聯10月17日至19日推出週末生鮮優惠，紐西蘭酪梨單買1顆49元、買3顆特價99元，平均每顆只要33元；大全聯則自10月16日至19日推出週末採購優惠，泰國白蝦仁600公克從399元降至288元，現省111元，想準備火鍋、家常菜或週末聚餐，都能趁機省一波。全聯10月17日至19日祭出多款生鮮優惠，從蔬果、海鮮、肉品、即食料理到烘焙甜點一次備齊。◾進口青花菜（約180g／粒），原價53元、特價39元◾紐西蘭酪梨#24（約200g），單顆特價49元，買3顆只要99元，平均每顆33元◾紐西蘭陽光金圓頭奇異果#52（約102g／粒），原價25元、特價15元◾「台灣鯛魚腹片（中）（300g／包）」原價132元、特價99元◾「土公雞切塊（約600g／盒）」從199元降至149元，現省50元◾「美味堂去骨油雞腿（產銷履歷）（約300g／盒）」原價219元、特價199元◾「We Sweet法式經典原味千層（2入／150g）」原價99元、特價79元◾「READ BREAD肉鬆沙拉麵包（華福）（90g）」原價28元、特價23元10/16至10/19◾「茭白筍去殼（履歷）（約300g／包）」原價108元、特價88元◾「日本洋蔥（約1kg／袋）」原價85元、特價59元◾「台灣椪柑袋（約1.2kg／袋）」原價129元、特價89元◾「泰國白蝦仁（600g／包）」原價399元、特價288元，現省111元◾「冷藏肉－豬胛心肉塊／大包裝」每台斤由192元降至144元，現省48元◾「冷藏肉－雞清胸肉／大包裝」每台斤則從153元降至120元，現省33元◾「直採美國冷藏牛嫩肩火鍋片／大包裝」，每100公克從77.5元降至69.9元◾「滷豬腳片」原價31元、特價25元◾「蜂蜜蛋糕（450g）」原價99元、特價92元◾「酥烤培根麵包（120g）」原價38元、特價32元萬家福、樂家康販售UNIDESIGN自有品牌商品，以平易近人的貼心價格受到喜愛。10月新推出「UNIDESIGN蔥燒肉包、麥味芝麻包、黃金筍丁肉包、芋泥包、奶黃包」，每包售價45~49元／6入。接下來預計在10月至11月初，過去家樂福自有品牌熱銷的優格商品，即將換新包裝、新名稱回歸，包含採用道地發酵工藝、濃郁綿密的「希臘式無糖優格」，以及口感豐富、兼具營養與美味的「莓果奇亞籽優格」。同時，12月前日常個人清潔必備的「棉花棒」也同步重磅登場。