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日劇《深夜食堂》第六季將開播，台灣演員陳庭妮也驚喜客串。她透露收到邀約時正值懷孕期間，第一個念頭並非興奮，而是擔心身體狀況無法負荷，甚至拖慢劇組進度。這次她不僅特地赴日拍攝，還得全程使用日文演出，所幸日本演員及工作人員不斷以掌聲與眼神替她加油，讓她順利完成挑戰。陳庭妮表示，《深夜食堂》對她而言是一部熟悉又溫暖的作品，過去也曾陪伴她度過不少肚子餓的深夜。得知有機會實際走進食堂演出時，她雖然相當驚喜，卻也因當時正值孕期而感到不安，「我現在的狀況會不會不適合拍攝？擔心會不會因為身體的狀況而拖累到大家。」直到抵達拍攝現場，她才逐漸放下緊張情緒。陳庭妮透露日本劇組相當友善，也十分照顧她的身體狀況，讓原本擔心影響進度的她安心不少。除了孕期赴日拍攝，陳庭妮這次還得挑戰全日文演出。她坦言語言確實帶來不小壓力，只能事前反覆練習，不斷告訴自己一定可以完成。拍攝期間，只要她順利演完一個段落，食堂裡的其他演員便會替她鼓掌；導演每次喊出「Action」前，眾人也會用眼神替她加油，讓她感受到滿滿暖意。在劇組的支持下，陳庭妮逐漸放下包袱，專注享受表演當下。她形容整段拍攝過程宛如一場「魔幻時刻」，不僅完成全日文演出的挑戰，也近距離感受到這部作品長年受到觀眾喜愛的原因。實際進入片場後，陳庭妮才發現，《深夜食堂》裡觀眾熟悉的街道與飯屋，竟是搭建於一座廢棄小學的大禮堂內。從巷口的警察亭、電話亭，到食堂內的廚房空間，全都經過細緻設計，就連地面的柏油路及路邊菸蒂也沒有馬虎。她表示踏進場景的瞬間，彷彿真的進入《深夜食堂》的平行時空，眼前的一切都比想像中更加真實。這次跨國客串不僅是難得的工作經驗，也讓她對日本影視製作的細膩留下深刻印象。隨著新一季即將播出，劇中飾演「老闆」的小林薰也將首度來台宣傳，並於10月25日現身台北西門紅樓舉辦的《月見食堂．夜市集》，與台灣影迷近距離見面。活動將於10月24日至25日下午2點至晚間10點，在西門紅樓北廣場登場。