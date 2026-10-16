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台北市長蔣萬安拋出松機遷移改建台北AI園區引發議論。蔣萬安昨被問到醫療後送配套措施時，稱可保留直升機運作，更說以現今來看，包括桃園、新北也可提供這樣的醫療服務，如有緊急醫療需要，也可以透過公路或高鐵來做綠色通道進行緊急運送，遭質疑外離島要怎麼搭高鐵。蔣萬安今（16）日表示，有討論才能夠往前推進，有關緊急醫療後送，不只是各縣市資源、量能具備，不管是到桃園或各縣市，接著透過綠色通道接送或接駁，這些多元配套方式都願意坐下來討論。蔣萬安昨針對醫療後送、救災問題，稱可以保留直升機的運作空間，關於醫療服務、離島醫療後送問題，不只是台北市可提供這樣的醫療量能，其實以現今來看，包括桃園、新北也可提供這樣的醫療服務。甚至如果緊急需要，也可透過公路或是高鐵來做綠色通道的緊急運送等，其實都可以來討論克服。不過衛福部長石崇良今直言，直升機容易受到影響，安全性不如定翼機，過去也曾有憾事發生，所以松機遷建一定要很謹慎地討論，他也說，離島沒有公路可以到台灣本島。蔣萬安今回應，各項配套都願意討論，有討論才能夠往前推進。所以關於緊急醫療後送問題，其實不只是各縣市對於急重症緊急醫療後送資源、量能的具備，包括不管是到桃園或各縣市，接著透過綠色通道接送或接駁，這些多元配套方式，都願意共同坐下來一起討論，持續提出各項的解決方案。